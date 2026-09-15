Morbidelli critique sa pénalité à Misano et réclame plus de discernement

Après une énième pénalité reçue à Misano pour avoir gêné un autre pilote, Franco Morbidelli s'est épanché plus qu'à l'accoutumée et a vivement critiqué les règles entourant ces incidents.

C'est vendredi que les commissaires l'ont sanctionné, le jugeant responsable d'avoir bloqué Enea Bastianini pendant les premières minutes des Essais. Il a écopé d'un long-lap à effectuer pendant la course, une sanction lourde qui a été justifiée par "les multiples offenses" de Morbidelli au cours de la saison.

Le Romain est en effet un habitué du bureau des commissaires, et il le reconnaît lui-même aisément. Entre autres incidents cette année, il a notamment été épinglé pour deux épisodes comparables à celui de Misano, à Assen puis au Sachsenring. Mais, cette fois, il a souhaité livrer son point de vue publiquement, notamment sur ses réseaux sociaux où il s'exprime pourtant peu en temps normal, afin de souligner une certaine impuissance face à ce qui lui est reproché.

En commentaire d'une photo du footballeur Mario Balotelli arborant un t-shirt sur lequel on peut lire "Pourquoi toujours moi ?", Franco Morbidelli a écrit qu'elle reflétait son sentiment. Et d'expliquer : "Je sais que c'est dommage et que beaucoup de personnes vont détester cela, mais je peux vous assurer que mon intention n'est jamais d'être dangereux ou de gêner qui que ce soit."

"J'aimerais vraiment me débarrasser de cette situation qui se présente de façon habituelle… et, soyons honnêtes, cela arrive parce que je ne suis pas assez intelligent dans ces moments où l'on ralentit… J'ai demandé de l'aide à l'organisation (drapeaux bleus, messages sur le tableau de bord ou à la radio) et ils y travaillent dur."

S'il faisait amende honorable dans ce message, Morbidelli ajoutait cependant une critique de ces règles dont il se sent la cible récurrente : "Oui, c'est dangereux de s'écarter trop tard de la trajectoire (parce que c'est ce qui m'est arrivé dans les quatre épisodes qui vont me coûter ma course dimanche), OK. Mais ça ne l'est pas de regarder derrière soi quand on est incliné à 50° ou plus et que l'on roule à 250 km/h, ou bien de trop ralentir en risquant de refroidir les pneus et de peut-être tomber lourdement à cause de cela."

Face aux journalistes italiens présents à Misano, et notamment les reporters de Motorsport.com, Franco Morbidelli a approfondi son point de vue.

D'abord, au sujet de la manière d'alerter les pilotes de la nécessité de s'écarter : "Quand je regarde la Formule 1, je vois qu'avec la radio, les pilotes sont toujours très bien informés quand ils sont dans leurs tours lents en qualifs. Et ils en font beaucoup plus que nous, mais quand ils les font, ils sont très bien informés quant aux pilotes qui arrivent et à la distance à laquelle ils se trouvent."

"Ça me fait sourire parce qu'ils ont des rétroviseurs et qu'ils sont sur quatre roues, alors que nous, on est sur deux roues et sans rétro, mais il faut tout le temps qu'on se retourne vite pour être prêts à s'écarter de la trajectoire quand quelqu'un arrive."

Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) Photo : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je suis totalement d'accord avec ça, avec le fait de s'enlever de là quand quelqu'un arrive", a poursuivi le pilote VR46. "Je vois aussi que c'est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de mal, parce qu'il faut se retourner, alors qu'on va vite et que d'autres motos arrivent, qu'il y a beaucoup de choses à contrôler. Un message sur le tableau de bord, un message à la radio, des drapeaux bleus… Ce sont autant de choses qui permettraient de résoudre ce problème gênant pour les pilotes."

"Parce que c'est quand même gênant d'avoir une certaine performance et de perdre des places en qualifications ou de devoir faire un long-lap en course pour quelque chose qui, au final, ne gâche pas la performance d'un autre pilote. C'est une faute ? Oui, mais…"

Une sanction trop lourde dans certains cas de figure ?

Sur le fond, Morbidelli a donc aussi exprimé son désaccord avec la lourdeur de la peine qui lui a été infligée, disproportionnée selon lui pour un incident qui, cette fois, s'est produit en début de séance et donc dans un moment qui ne compromettait pas la performance de Bastianini.

"J'étais là quand cette règle a été adoptée : elle portait sur les 20 dernières minutes des Essais et sur les qualifications. Et je suis tout à fait d'accord : quand on gâche la performance [d'un autre], c'est juste. Il avait cette opportunité-là de faire son chrono, désormais son pneu est gâché et il ne peut plus s'améliorer : là, OK, je suis d'accord."

"Je n'ai jamais vu de cas de contacts ni de pilote percutant de plein fouet un autre au cours d'une séance, sauf dans les moments où la tension retombe, comme en fin de séance ou en fin de course. On voit ce genre de choses à ces moments-là. Mais pendant la séance, on n'en voit jamais, parce que le pilote qui est derrière voit où va celui qui est devant. Et le pilote qui est devant essaie de se décaler. Toujours."

Revenant à ce qu'il juge être une règle inadaptée pour ceux qui, comme lui, peinent à se décaler suffisamment vite lorsqu'arrive un pilote plus rapide derrière, Franco Morbidelli a fini par caricaturer ses difficultés pour insister sur le besoin de repenser cette règle afin qu'elle soit véritablement pertinente.

"Je suis plus bête que les autres, moins malin dans ces situations. Mais s'il s'agit de sécurité, cette règle devrait être faite pour les imbéciles. Si, en revanche, il s'agit de jouer, alors plus on est bête, plus on paie. On est tous d'accord là-dessus."

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