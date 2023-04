Morbidelli ne veut pas "s'emballer" après son retour au premier plan

Charger le lecteur audio

Malgré des conditions très différentes de celles des jours précédents, Franco Morbidelli a encore une fois été dans le coup en course à Termas de Río Hondo. Quatrième de la course sprint disputée sur piste sèche, le pilote Yamaha a décroché le même résultat dans la course principale, alors qu'il n'avait jamais fait mieux qu'une sixième place et totalisé seulement trois top 10 depuis son arrivée dans l'équipe officielle à la fin de l'été 2021.

"Je suis très content ! Très content !" s'est réjoui Morbidelli, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Les conditions et la situation étaient différentes et on a réussi à être performants dans toutes les occasions, alors on prend. On sait sur quoi on doit travailler. On sait qu'on doit travailler dans certains domaines et le team est dessus. Ils veulent vraiment combler notre retard, alors je suis content."

Franco Morbidelli a occupé la quatrième place durant la quasi totalité de l'épreuve dimanche mais le podium a un temps été à sa portée, après la chute de Pecco Bagnaia. Il n'a en rien pu faire pour contenir Johann Zarco, l'homme le plus rapide en fin d'épreuve, et a dû renoncer à quitter l'Argentine avec un trophée dans ses bagages.

"J'ai tout donné pour garder ma place mais Johann avait beaucoup plus de potentiel donc je n'ai pas pu", a précisé l'Italien lors de débriefing avec les journalistes, précisant qu'il commençait à "manquer vraiment d'adhérence à l'arrière" dans les derniers tours. "Je voulais vraiment [monter sur le podium], ça aurait été sympa mais ce n'était pas possible."

La prudence reste de mise

Franco Morbidelli

Les résultats décrochés en Argentine et cette capacité à briller tout au long d'un week-end dans des conditions très variées sont plus que bienvenus pour un pilote en plein doute depuis près de deux ans. S'il ne peut que s'en réjouir, Franco Morbidelli ne veut pas crier victoire trop vite, préférant attendre de confirmer ce regain de forme dans la durée.

"Je garde les pieds sur terre et je suis conscient que dans cette catégorie, on peut facilement s'emballer. Je garde les pieds sur terre. Je prends ça comme un boost de confiance pour moi et aussi pour l'équipe. Je suis impatient de voir si les progrès que l'on a faits ici seront reproduits."

Interrogé sur l'origine de son bond en avant dans la hiérarchie, Morbidelli n'est pas entré dans le détail et a répété ce qu'il avait dit plus tôt durant le week-end : rester sur une base connue et mettre fin aux expérimentations lui a permis de trouver des repères, ce qui reste à confirmer sur d'autres pistes.

"Il faut regarder devant et voir ce qui se passera sur les prochains circuits et je pourrai en parler plus clairement. Il y a eu de petits changements et je connaissais très bien le package, je pense que ça a aidé. Je prends ce résultat et je suis curieux de voir ce qui se passera à Austin."

"Il y a des domaines où on perd du temps face aux Ducati, qui sont la référence", a-t-il rappelé. "On a pu essayer des choses donc le package a fonctionné ce week-end. Les progrès de la moto en ligne droite sont également utiles sous la pluie. On verra ce que ça donnera à l'avenir."

Avec Léna Buffa