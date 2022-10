Morbidelli pénalisé à la suite d'un incident avec Bagnaia et Márquez

Charger le lecteur audio

Alors qu'il a affiché un bon rythme sur le mouillé à Sepang et est parvenu à passer de justesse en Q2 au terme des EL3 sur le sec, Franco Morbidelli voit d'ores et déjà sa course en Malaisie compromise puisqu'il a été pénalisé pour un comportement jugé "irresponsable" par la direction de course.

L'incident est survenu à la fin de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Malaisie. Alors lancé dans son time attack, Pecco Bagnaia est arrivé à pleine vitesse sur un Franco Morbidelli au ralenti sur la trajectoire, l'obligeant à freiner fort pour l'éviter. Le pilote Ducati était suivi de très près par Marc Márquez, qui a été surpris par la manoeuvre et n'est pas passé loin de percuter les deux hommes. Un peu plus tôt dans la séance, il avait déjà gêné Fabio Quartararo de la même façon.

La direction de course a immédiatement indiqué étudier l'incident avant de convoquer Morbidelli à la fin des EL3. Le pilote Yamaha a ainsi été informé qu'il était pénalisé d'un double long-lap à effectuer en course demain.

Il a ainsi enfreint l'Article 1.21.2 du règlement du championnat et provoqué aux yeux de la direction de course "un problème de sécurité". C'est la troisième fois cette saison que l'Italien est sanctionné pour ce type de raison. La première fois, il n'avait pas respecté la procédure de simulation de départ au terme des EL3 du GP d'Indonésie et avait dû rendre trois places sur la grille. La seconde fois, il avait gêné à deux reprises des pilotes en roulant lentement sur la trajectoire lors des EL2 du GP des Pays-Bas et avait hérité d'un long-lap.

Il s'agit de la deuxième sanction du week-end en MotoGP puisque Pol Espargaró a reçu trois places de pénalité sur la grille pour être revenu de façon dangereuse sur la piste lors des EL1.