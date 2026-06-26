Morbidelli pénalisé après avoir gêné Bastianini, Moreira s'en sort bien
Franco Morbidelli aura une pénalité sur la grille de départ au GP des Pays-Bas, pour avoir gêné Enea Bastianini pendant les Essais. Diogo Moreira a reçu un avertissement pour la même infraction, car il ne l'a pas réalisée au même moment. Explications.
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Franco Morbidelli va perdre une ligne sur la grille de départ du GP des Pays-Bas. Le pilote italien a reçu une pénalité de trois places pour avoir gêné Enea Bastianini pendant les Essais.
Le pilote VR46 est resté sur la trajectoire alors qu'il était à vitesse modérée au virage 13, ce qui a obligé son compatriote à abandonner un tour rapide. Bastianini a manifesté son mécontentement et la direction de course a rapidement annoncé une enquête.
Après avoir entendu Morbidelli, les commissaires de course l'ont jugé coupable d'avoir ralenti le pilote Tech3, avec le facteur aggravant de l'avoir fait dans la partie de la séance où les pilotes commencent à faire des tours rapides pour tenter d'accéder à la Q2, dans les 20 dernières minutes.
"Selon les protocoles des pénalités transmis aux équipes, cette action a été jugée comme étant un incident de Type MGP-SR4 : pilotage lent sur la trajectoire au cours des 20 dernières minutes des Essais – gêne d'un autre pilote affectant directement son passage en Q2", précisent les commissaires dans leur décision.
"Puisqu'il s'agit de la seconde infraction de la saison (la première à un moment comptant pour la compétition), la pénalité appropriée dans ce cas est de trois positions sur la grille."
Comme toujours pour ces sanctions, Morbidelli ne perdra trois places que sur la grille de la course principale, et pas sur celle du sprint.
Moreira échappe à une pénalité sur la grille
Ce vendredi, Diogo Moreira a aussi été jugé coupable d'avoir été trop lent sur la trajectoire... devant Morbidelli justement. Mais puisque cela n'était pas dans les 20 dernières minutes, le pilote LCR s'en est tiré avec un simple avertissement. Les deux infractions étaient pourtant proches, à 15h38'06 pour Moreira et 15h41'25 pour Morbidelli.
Cette saison, Luca Marini (à deux reprises) Michele Pirro, Marco Bezzecchi, Jorge Martín et Toprak Razgatlioglu ont chacun été pénalisés sur la grille pour des infractions de la sorte, surveillées de près par le collège des commissaires.
L'an passé, Morbidelli a été impliqué dans de nombreux incidents, ce qui lui a valu des critiques de la part des autres pilotes. Il a été pénalisé deux fois pour avoir gêné des pilotes dans des tours rapides, Pecco Bagnaia en Thaïlande puis Marco Bezzecchi en Grande-Bretagne.
Franco Morbidelli n'a pas été le seul pilote pris par la patrouille ce vendredi puisque Marco Bezzecchi et Raúl Fernández ont chacun reçu une amende de 1000 euros pour des essais de départs non conformes. Il est interdit aux pilotes de s'élancer si un pilote est arrêté devant eux ou de se positionner devant un pilote déjà stationné.
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