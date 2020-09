Morbidelli : "Rossi a cru en moi quand je n'étais personne"

Entre superstition et discrétion, Franco Morbidelli est généralement avare de ses mots pendant les Grands Prix, et il a habitué le public comme les journalistes à peu se livrer même si de lourdes épreuves ont marqué son parcours. Pourtant, après avoir fêté avec émotion son premier podium MotoGP, dimanche à Brno, le jeune pilote italien a tenu à remercier une personne en particulier, avec des mots comptés mais forts.

Lorsqu'il a été interrogé sur les félicitations chaleureuses que lui a réservées Valentino Rossi après qu'il a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, Morbidelli a rappelé à quel point le nonuple Champion du monde a compté pour lui : "Je suis ici principalement grâce à lui, car il a cru en moi quand je n'étais personne."

"Je sais que c'est une situation un peu étrange, parce qu'on court l'un contre l'autre, mais quand la course est terminée il est un grand fan de ce que je fais. Il est comme un oncle, ou même plus, comme un grand frère. Alors après la course j'avais juste envie de le serrer dans mes bras et de même avec tous les pilotes de l'Academy."

Recruté de la première heure de la VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli a d'abord été choisi pour son talent et accompagné vers les Grands Prix dont les portes ne s'ouvraient pas si facilement, puis il a été soutenu par le groupe de Tavullia à la mort de son père, pilier de ses premiers pas dans la moto. Des liens indéfectibles ont alors été noués entre un groupe ayant connu tous les succès et le jeune pilote, né à Rome avant de s'établir dans la région du #46, ayant dès son plus jeune âge suivi la passion paternelle mais avec un manque de moyens criant.

Premier Italien sacré en Grand Prix depuis Rossi en 2009, Morbidelli a apporté en 2017 son premier titre à l'Academy, puis il a été le premier du groupe à rejoindre la catégorie MotoGP et il en est désormais le premier à avoir fêté une arrivée sur le podium.

"Notre histoire avec Franco est très belle", souligne Valentino Rossi. "Il a raison, quand on l'a pris il n'était personne et il était à un point mort de sa carrière, ou en tout cas il était en train de prendre le chemin du Supersport et du Superbike. On a cru en lui, que ce soit Uccio, Carlo, Albi et moi, et on a tout fait pour réussir à le mener en Moto2. On a réussi à le mettre dans des équipes compétitives, parmi lesquelles Marc VDS, et il est devenu Champion du monde. Maintenant il pilote la Yamaha, alors on a vraiment fait du super travail avec lui. Il est vraiment notre fleuron, il a obtenu le premier podium de l'Academy en MotoGP et on est très heureux."

"Il a été très bon, il a fait une super course mais elle venait après un super week-end, alors il méritait ce podium. Il était important qu'il se débloque", juge Rossi. "Cette année d'une manière générale il est très rapide, il l'a été aussi pendant les tests. Il est arrivé dans une situation un peu difficile, parce qu'avoir un coéquipier comme Quartararo… C'est lui qui devait être le pilote de pointe, mais Quartararo a été impressionnant l'année dernière et pour tout le monde il a été une surprise. Psychologiquement, ça n'a pas été facile. Mais à mon avis, Franco a beaucoup de valeur et je pense qu'à l'avenir c'est un pilote qui pourra systématiquement se battre pour la victoire en MotoGP."