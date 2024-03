Morbidelli soulagé après une chute "normale"

Franco Morbidelli a subi vendredi sa première chute depuis son gros accident du mois de janvier. Piégé alors qu'il tentait d'attaquer avec la Ducati, le pilote italien en a été quitte pour une roulade musclée dans le bac à gravier, dont il s'est relevé sans difficulté. Ce qui primait pour lui, après coup, c'était surtout le soulagement d'avoir pris ce choc sans conséquences sur son état.

On se souvient en effet que Morbidelli a dû observer un repos strict après une lourde chute survenue sur cette même piste de Portimão fin janvier, alors qu'il s'y entraînait sur une moto de route. Un choc à la tête et sa perte de connaissance sur le moment lui avaient valu d'être hospitalisé. Ensuite gardé sous surveillance des médecins, il a été privé d'essais MotoGP et d'entraînements intensifs pendant le mois qui aurait dû lui servir à préparer son début de saison.

Par conséquent, le nouveau pilote Pramac a lancé son championnat en partant pratiquement de zéro, quelques jours seulement après avoir reçu le feu vert des médecins pour remonter en selle. Le week-end du GP du Qatar lui a servi à se remettre petit à petit dans le bain et à vérifier que le pire était passé concernant sa blessure. La chute de vendredi aura donc été une nouvelle étape dans ce retour à la normale, avec un soulagement supplémentaire pour lui.

"C'était bien d'avoir une chute normale et de voir que tout va bien. Tomber, ça fait partie de notre boulot", a-t-il ainsi observé vendredi soir. Quant à la chute en elle-même, il en assume la pleine responsabilité : "J'ai élargi un peu dans le virage 7 et je suis passé sur la ligne blanche dans le virage 8, or elle est un peu sale. Ça n'est généralement pas le bon endroit pour freiner, alors j'ai perdu l'avant. C'était une erreur de ma part."

"C'est une erreur due au fait que j'ai été un peu trop gourmand, mais c'était dû au fait que la journée se passait bien, donc c'est positif", a-t-il ajouté, préférant retenir que son rythme s'est révélé bien meilleur pour ces premiers essais au Portugal qu'il ne l'avait été au Qatar.

"J'ai malheureusement fait une erreur dans mon deuxième time attack, mais c'est aussi dû à mon manque d'expérience. C'est pratiquement mon premier vrai time attack de l'année avec cette moto, parce qu'au Qatar, j'avais monté un pneu tendre mais j'avais juste roulé avec des pneus neufs. Aujourd'hui, j'essayais d'entrer en Q2 parce que j'avais le sentiment que c'était possible, j'y avais été toute la journée."

"Une journée surprenante et encourageante", a résumé Morbidelli. "Je m'attendais à être mieux qu'au Qatar, mais ça a été surprenant et encourageant de l'être à ce point. Il faut qu'on continue comme ça, qu'on améliore le time attack demain, que je fasse un peu mieux moi-même [dans cet exercice]."

Une lourde chute pour Marini dans la semaine

Dans les instants qui ont suivi cette chute, c'est Luca Marini qui est tombé à son tour, au même endroit et dans une dynamique très similaire. "J'ai juste touché la ligne blanche entre les virages 7 et 8 parce que le vent était beaucoup plus fort par rapport au début de la séance. J'ai juste élargi un peu, je pensais ne pas toucher la ligne blanche mais je suis allé dessus. C'était un peu sale et quand j'ai touché le frein avant, j'ai perdu l'avant", a expliqué le pilote Repsol Honda.

"Je suis déçu d'être tombé parce que je pense que je pouvais faire un bon tour. Pas suffisant, bien sûr, pour entrer en Q2 mais un peu mieux, au moins pour être un peu plus haut au classement", a ajouté l'Italien, néanmoins indemne lui aussi.

Luca Marini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

C'est également un soulagement, car il s'avère que Luca Marini a subi une autre chute cette semaine, et non des moindres. En essais privés entre les deux premiers Grands Prix de la saison, il a décrit un accident survenu mercredi à Jerez comme ayant été très similaire à celui qui a marqué un tournant dans la carrière de Marc Márquez, en 2020.

"J'ai pris une 'taule' incroyable !", a-t-il expliqué, interrogé par Motorsport.com. "La moto était un peu endommagée, mais ils ont pu la ramener ici et l'ont réparée. Heureusement, je n'ai pas été blessé, mais la chute a été très lourde. C'était une chute identique à celle de Marc Márquez quand il s'est blessé à Jerez, dans le virage 3. Heureusement, la moto ne m'a pas touché, mais c'était la même chute."

Luca Marini reste dernier du classement à l'issue de cette première journée du GP du Portugal, toujours concentré sur une adaptation à la Honda qui s'avère complexe. Quant à Franco Morbidelli, il a terminé les Essais en 15e position, à trois dixièmes du top 10 qui lui aurait permis d'accéder directement à la Q2.