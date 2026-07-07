Moreira impressionne son chef mécanicien : "Il serait prêt pour l'équipe d'usine"

Nouveau venu en MotoGP cette année, Diogo Moreira s'est imposé comme un pilote régulier, déjà habitué de la zone des points. Il brille aussi par son attitude, un sourire à toute épreuve et un sérieux attesté par toute son équipe dans son travail.

Le statut du jeune Brésilien de 21 ans est celui d'un rookie, à qui Honda a voulu laisser le temps de s'habituer. Il est arrivé dans la catégorie avec un contrat de deux ans, assorti d'une option pour une troisième année. Sauf que beaucoup voient déjà en lui un candidat idéal pour intégrer l'équipe d'usine dès la saison prochaine, au lieu de poursuivre son apprentissage chez LCR.

Son chef mécanicien est le premier à être convaincu qu'une telle promotion serait à sa portée. "Diogo est un jeune pilote, mais il est déjà extrêmement bien préparé pour son âge", explique Klaus Nöhles dans une interview accordée à l'édition allemande de Motorsport.com.

"C'est un pilote complet qui sait tout simplement ce qui compte, qui est très bien préparé, tant mentalement que physiquement. C'est quelqu'un à qui on n'a plus besoin d'expliquer ce qu'il faut faire, avant ou entre les courses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a déjà été bien préparé par le passé."

Diogo Moreira et son chef mécanicien, Klaus Nöhles. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

On sait notamment que Diogo Moreira s'entraîne à motocross avec les frères Marquez, et qu'il a déjà impressionné des pilotes confirmés en dirt-track. En 2025, les habitués du Ranch de Valentino Rossi l'avaient vu décrocher la pole de la 100 km dei Campioni devant le boss de Tavullia en personne, puis prendre la deuxième place en duo avec Federico Fuligni.

Que son talent de pilotage soit connu dans le milieu, c'est une chose. Mais le MotoGP, c'est une autre paire de manches. "Oui, au début, cela a clairement nécessité des ajustements pour lui", concède son chef mécanicien, lui-même ancien pilote et qui se trouvait à la tête du test team Honda il y a quelques années avant d'épauler Takaaki Nakagami puis Somkiat Chantra.

"Mais on a bien vu également qu'il lui fallait simplement un peu de temps pour s'adapter à tout cela. Les procédures sont tout simplement différentes. Ici, il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent pour vous, beaucoup plus d'informations que le pilote doit assimiler."

Moreira n'essaie pas de brûler les étapes

Malgré l'ampleur du défi, le technicien souligne que Moreira est toujours resté serein : "De notre côté, nous avons simplement abordé tout cela pas à pas, afin de ne pas le submerger avec toutes les possibilités qu'offre le MotoGP. Ce que j'ai trouvé très positif, c'est que je n'ai à aucun moment eu l'impression qu'il se mettait trop de pression."

"C'est vrai que c'est un pilote qui est du genre à se mettre beaucoup de pression, et aussi à en mettre sur tous ceux qui l'entourent. C'est une bonne chose, car c'est la seule façon d'atteindre finalement le plus grand des objectifs. Mais je n'ai jamais eu l'impression qu'il essayait de précipiter les choses. Il sait qu'il a du potentiel. Certaines choses demandent du temps, d'accumuler des kilomètres."

Diogo Moreira a atteint la sixième place au GP de Hongrie. Photo de : MotoGP

Moreira souligne régulièrement lors des week-ends de course qu'il doit continuer à apprendre. Son chef mécanicien constate néanmoins les progrès évidents ayant été accomplis au cours de cette première moitié de la saison.

"Ce qu'il a appris jusqu'à présent, il l'a assimilé et c'est sous contrôle. Et on voit qu'il y a encore du potentiel pour aller encore plus loin. Comme je l'ai dit, il faut simplement rester sereins et veiller à franchir les étapes au bon moment, pour que le pilote sache ce qu'il fait. Et quand tout cela sera, disons, perfectionné, il aura alors tous les atouts pour se battre aux avant-postes."

Vers une promotion dans l'équipe d'usine dès 2027 ?

Diogo Moreira n'a jusqu'à présent abandonné qu'une fois le dimanche, au GP de France où il est tombé, ainsi que deux fois en course sprint. Il a connu relativement peu de chutes – seulement six en dix week-ends de course, soit bien moins que les 14 chutes de Joan Mir.

Il est régulier, a atteint huit fois la zone des points dans les courses longues et deux autres fois le samedi. On l'a vu à plusieurs reprises dans le top 10, avec pour meilleur résultat une sixième place en Hongrie. L'ensemble de ces résultats contribue à le faire apparaître au 15e rang mondial, avec 43 points au compteur et le statut de deuxième meilleur pilote Honda derrière Luca Marini et ses 71 points.

Maintenant, il lui faut travailler sur ses qualifications, ce qu'il s'emploie actuellement à faire. Au Mugello, le Brésilien a réussi pour la première fois à se qualifier directement pour la Q2 dès le vendredi. Il a ensuite confirmé cette performance au Balaton Park avec le huitième temps dans la première journée d'essais.

Diogo Moreira sera-t-il toujours le coéquipier de Johann Zarco la saison prochaine ? Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Que fera Diogo Moreira de cet apprentissage l'année prochaine ? Pour le moment, il est confirmé à son poste dans l'équipe LCR. Des bruits de couloir ont toutefois récemment circulé au sujet d'une possibilité de le voir être promu par Honda dans son équipe d'usine dès l'année prochaine, en échange d'un placement du rookie David Alonso chez LCR.

La grande question est de savoir si Moreira serait prêt à assumer ce statut et à faire équipe avec Fabio Quartararo dans le stand officiel. "D'un point de vue personnel, j'aimerais que Diogo passe une deuxième année dans la même équipe, avec le même staff, pour continuer à apprendre. Ce serait certainement utile pour son avenir, afin d'avoir une certaine constance", souligne Klaus Nöhles.

"Mais d'un autre côté, il a déjà prouvé tout ce qu'il a appris en très peu de temps et à quel point il s'est amélioré. Je pense effectivement qu'il serait prêt pour cela", ajoute le chef mécanicien. "Notamment parce que, comme nous l'avons évoqué au début, c'est un pilote très complet. Il est sûr de lui. Et je ne pense pas qu'il se laissera beaucoup influencer s'il intègre une équipe d'usine. J'ai le sentiment qu'il suivra son chemin, qu'il fera les choses à sa manière."