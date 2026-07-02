Une moto officielle et un accord de plusieurs années entre Gresini et Ducati

L'équipe Gresini a fait d'une pierre deux coups : elle a officialisé ce jeudi matin l'identité de ses nouveaux pilotes, tout en annonçant les contours de son nouveau contrat avec Ducati. Et si le line-up change intégralement, la relation avec le constructeur est en revanche vouée à rester la même qu'aujourd'hui.

La formation dirigée par Nadia Padovani souligne une prolongation avec Ducati basée sur "une vision partagée et un parcours déjà constellé de succès passés et présents" et fait état d'"un accord pluriannuel, qui renforce encore plus un rapport solide et bien structuré". Il est précisé que le statut de l'équipe restera inchangé dans l'écosystème Ducati, avec une moto officielle – confiée à Joan Mir – sur les deux qui seront présentes dans le stand.

"Beaucoup de choses vont changer l'année prochaine, mais l'essence du team BK8 Gresini Racing MotoGP restera la même", déclare Nadia Padovani, propriétaire de l'équipe. "Nous restons une équipe qui travaille pour progresser saison après saison, et en 2027 nous aurons deux pilotes en qui nous avons une grande confiance et que nous sommes prêts à soutenir pleinement."

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"Nous allons continuer à courir avec Ducati Corse qui, au cours des années, s'est révélé être un partenaire fiable et gagnant, et nous en sommes très heureux", poursuit la responsable, qui avait elle-même accompagné les débuts de ce partenariat voulu par Fausto Gresini, en 2021, puis ses succès jusqu'à la deuxième place obtenue au championnat l'an dernier.

Gresini Racing reste associé à Ducati pour plusieurs années. Photo de : Pierre-Louis Le Mouëllic

"Nous sommes ravis de confirmer la poursuite pour plusieurs années de la collaboration entre Ducati Corse et le team BK8 Gresini Racing MotoGP", commente à son tour Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "Une relation qui s'est consolidée dans le temps, fondée sur des valeurs partagées, la compétence technique et une détermination commune afin de poursuivre des objectifs ambitieux en piste."

"Ce partenariat s'est enrichi d'importants résultats sportifs obtenus par l'équipe, qui témoignent de la qualité du travail mené ensemble. Le team BK8 Gresini Racing MotoGP représente un partenaire essentiel au sein de notre projet et nous continuerons à travailler côte à côte dans la continuité, avec l'objectif de poursuivre notre croissance commune."

Un pilote expérimenté associé à un rookie

L'équipe basée à Faenza va accueillir l'un des rookies de la prochaine saison en la personne de Dani Holgado, vice-champion du monde Moto3 il y a deux ans et aujourd'hui sixième du championnat Moto2. Le jeune Espagnol sera associé à Joan Mir, champion du monde Moto3 en 2017 et MotoGP en 2020.

"Dani est un profil que nous suivons depuis longtemps et nous sommes ravis qu'il puisse débuter son expérience en tant que rookie avec nous. Joan est un champion du monde MotoGP, son palmarès parle pour lui", salue Nadia Padovani.

"L'un est au début de son parcours, et l'autre vise à retrouver ses meilleures sensations et à exploiter tout son potentiel. Pour tous les deux, nous voulons représenter un point de repère constant."

"En fin de saison, nous dirons au revoir à Álex [Márquez] et Fermín [Aldeguer], deux pilotes qui ont donné beaucoup à notre équipe à la fois en termes de résultats et de rapports humains. Nous les remercions et leur adressons nos meilleurs vœux pour l'avenir", conclut Nadia Padovani.