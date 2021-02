MotoGP 21 annonce sa date de sortie

La nouvelle version du jeu sous licence officielle du MotoGP sortira le 22 avril prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S, Nintendo Switch et PC, et sera toujours l’œuvre du studio italien Milestone, fondé en 1996 à Milan et spécialisé dans les jeux vidéo de sport mécaniques, et particulièrement de moto. Un premier trailer a été dévoilé pour l'occasion, que nous vous invitons à découvrir ci-dessus.

L'annonce de l'arrivée de cet opus intervient deux jours après l'officialisation par la discipline du renouvellement du partenariat avec l'entreprise milanaise. Ce nouvel accord couvre désormais la période allant de 2022 à 2026, lui garantissant donc l'exclusivité du développement des jeux MotoGP sur les cinq prochaines années et notamment sur les consoles de neuvième génération (PS5, Xbox Series) arrivées sur le marché en fin d'année 2020.

Mais ce n'est pas tout, puisque cette entente va aller plus loin et trouver une concrétisation du côté du championnat réel. La principale nouveauté de l'accord réside dans le fait que Milestone deviendra le sponsor titre d'un Grand Prix par saison.

"Cette société est à vrai dire un partenaire clé pour le MotoGP depuis 2012", peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel de la discipline, "dans la mesure où elle travaille en partenariat avec Koch Media – producteur et distributeur de premier plan en Europe et aux États-Unis, ainsi qu’avec un certain nombre de distributeurs en Europe." Il est à noter que Koch Media est également le distributeur des jeux officiels de la F1, développés par Codemasters.

"Nous sommes honorés de prolonger ce contrat pour cinq années supplémentaires avec Dorna Sports", a déclaré Luisa Bixio, PDG de Milestone. "Nous entretenons un partenariat de longue date. Ensemble, nous avons réussi à apporter à ce jeu toute l’excitation des vraies courses et nous donnons aux joueurs de quoi les divertir avec ce championnat. Avec les prochaines générations de consoles et de plateformes, ils devraient encore plus s’amuser."

Quant à Pau Serracanta, directeur général de la Dorna, il se réjouit également : "Ce nouvel accord est une excellente nouvelle aussi bien pour le MotoGP que Milestone et je suis ravi que notre partenariat se poursuive pour cinq années de plus. Nous avons commencé à travailler ensemble en 2012. Depuis nous avons connu d’incroyables succès avec ce jeu vidéo et ce Championnat eSport MotoGP, qui n’a cessé de grandir. Voir Milestone endosser le statut de sponsor titre sur une épreuve ces cinq prochaines années témoigne par ailleurs de cette collaboration que j’ai hâte de voir."

La licence des jeux MotoGP a particulièrement été mise en lumière pendant le confinement des mois de mars-avril-mai 2020 puisque des courses virtuelles ont été organisées sur MotoGP 19 et MotoGP 20, avec notamment l'apparition des Grands Prix virtuels auxquels participaient les stars de la discipline.

