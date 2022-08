Le MotoGP annonce la tenue de courses sprint dès 2023

Charger le lecteur audio

L'information s'est diffusée vendredi dans le paddock tel un éclair, électrisante pour certains, pétrifiante pour d'autres : le MotoGP serait sur le point de modifier le format de ses week-ends pour organiser des courses sprint, et ce à chaque Grand Prix. Surpris de ne pas avoir été consultés, les pilotes attendaient la Commission de sécurité qui se tenait hier en soirée pour en savoir plus.

Mais l'affaire était déjà entendue, car les responsables du championnat l'ont officialisée samedi lors dune conférence de presse organisée en marge des essais du Grand Prix d'Autriche. Jorge Viegas, président de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), Hervé Poncharal, président de l'IRTA (l'association des équipes), et Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports (promoteur du championnat) ont confirmé que dès 2023 le MotoGP proposera une course sprint le samedi.

Contrairement à la Formule 1, qui a intégré ce format sur trois week-ends dans sa saison, le MotoGP en fera sa norme, la course sprint intégrant le programme de tous les Grands Prix. L'argument mis en avant par les instances pour défendre ce nouveau projet s'appuie sur l'exposition et le spectacle qu'offriront ces courses courtes.

Le président de la FIM a ainsi expliqué : "Nous allons introduire à partir de l'année prochaine une course sprint le samedi après-midi, à chaque Grand Prix. Nous pensons qu'après deux ans de COVID-19, durant lesquels nous avons tous fait d'incroyables sacrifices pour garder ce championnat si important, il est temps d'offrir plus d'exposition aux télévisions, mais aussi aux spectateurs. Nous avons besoin de plus de spectateurs, d'un meilleur show et de remplir les samedis."

"Il a toujours été dans les objectifs de la Dorna et de l'IRTA de constamment essayer d'améliorer le sport, la sécurité, le spectacle, tout", a ajouté Carmelo Ezpeleta. "Nous travaillons dans tous les domaines. Nous regardons surtout les différentes possibilités offertes par les autres sports et nous essayons d'offrir un meilleur spectacle, surtout pour les fans, les promoteurs et les télévisions. Il est très important pour nous d'offrir un nouveau programme qui améliorera selon nous notre présence sur tous les Grands Prix. Cela a été discuté avec la FIM, les constructeurs et les équipes, et j'ai parlé avec les pilotes à la Commission de sécurité [vendredi]."

La moitié de la distance, la moitié des points

Le MotoGP souhaite s'inspirer de la Formule 1, qui organise trois courses sprint par saison depuis l'an dernier et en envisage même six pour 2023. C'est aussi un format déjà étrenné en WorldSBK, championnat géré par le même promoteur que le MotoGP, qui a intégré cette troisième course au programme de tous ses week-ends depuis 2019.

Il y aura toutefois une différence de taille, puisque la grille de départ de la course principale du MotoGP sera toujours basée sur les qualifications, de même que celle de la course sprint. Le résultat de la course sprint n'influera pas l'ordre de départ du dimanche, ce qu'a assuré le président de la FIM. Il est également confirmé que ces courses couvriront la moitié de la distance des courses du dimanche et rapporteront la moitié des points, leur apportant donc un enjeu majeur dans l'optique du championnat.

Ce roulage supplémentaire devrait par ailleurs être compensé par la suppression d'une séance d'essais libres ainsi que du warm-up. Si cela doit encore être confirmé, les intervenants de cette conférence ont pour le moment précisé que le temps de roulage sur l'ensemble du week-end ne serait pas augmenté et que le quota de moteurs et l'allocation pneumatique resteraient inchangés pour la saison. "Il n'y aura pas plus d'action en piste, nous allons essayer de ne pas donner plus de travail aux pilotes", a garanti Hervé Poncharal. "Des détails doivent encore être précisés et décidés, avec les équipes, les pilotes, les constructeurs", a souligné Jorge Viegas.

Un élément est clair en tout cas : ces courses supplémentaires n'entraîneront pas de réduction du nombre de Grands Prix au calendrier, ce que Carmelo Ezpeleta a catégoriquement écarté. Le promoteur espagnol a également précisé que ce projet s'inscrivait dans la consultation des fans faite lors du grand sondage proposé sur Motorsport.com et dont les résultats seront bientôt publiés. "La majeure partie des gens sont en faveur de courses sprint et en faveur du fait que leur résultat ne compte pas pour les courses du dimanche", a-t-il indiqué.

Ce changement de format est le premier auquel consent le MotoGP depuis 2013, année où les qualifications ont été scindées en deux séances de 15 minutes. Deux ans plus tôt, les week-ends avaient retrouvé une troisième séance d'essais libres, préalablement supprimée durant deux saisons, et qui a perduré depuis.