Le MotoGP confirme le calendrier des essais hivernaux

Le MotoGP a officiellement dévoilé le programme des essais qui seront menés l'hiver prochain, en préparation de la saison 2025. Comme nous l'annoncions ces derniers jours, les tests débuteront à Valence, avec la traditionnelle journée organisée au surlendemain du dernier Grand Prix de la saison 2024, après quoi l'ensemble du programme sera centralisé en Asie.

La Malaisie et la Thaïlande ont été choisies pour accueillir les équipes MotoGP au début de l'année prochaine. Le premier rendez-vous est fixé à Sepang, pour le Shakedown qui se tiendra du 31 janvier au 2 février. Celui-ci permettra à certains pilotes de lancer leur programme d'avant-saison, en l'occurrence les rookies qui feront leur débuts dans la catégorie MotoGP ainsi que les pilotes des constructeurs bénéficiant des concessions du groupe D (soit Honda et Yamaha à ce jour) et les pilotes essayeurs des constructeurs.

Dans la foulée, les pilotes seront tous réunis pour deux tests officiels et collectifs. Le premier aura lieu toujours à Sepang, du 5 au 7 février. Après ces trois à six jours de piste, toute la grille sera à nouveau réunie les 12 et 13 février, cette fois à Buriram.

Une fois cette dernière séance bouclée, il ne manquera plus que deux semaines avant le coup d'envoi du championnat. Celui-ci est fixé du 28 février au 2 mars avec le GP de Thaïlande, d'ores et déjà annoncé comme manche d'ouverture à la fois en 2025 et en 2026. Le MotoGP n'a pas encore dévoilé l'intégralité de son calendrier pour la saison 2025, néanmoins on connaît quelques autres dates : celles du GP de France (9-11 mai), du GP de Grande-Bretagne (23-25 mai) et du GP d'Autriche (15-17 août), qui ont eux-mêmes révélé l'information.

Il a également été officialisé que Brno ferait son retour au calendrier la saison prochaine. D'après les informations de Motorsport.com, un GP de Hongrie sera également au programme, possiblement au détriment du GP du Portugal. Toujours selon les informations dont nous disposons, le championnat sera précédé par une grande présentation commune réunissant toutes les équipes, prévue à Bangkok, capitale de la Thaïlande, à une date qui pourrait être le 9 ou le 10 février 2025.

Essais hivernaux MotoGP 2024-2025

Date Circuit Nature du test 19 novembre 2024 Valence Test collectif 31 janvier - 2 février 2025 Sepang Shakedown réservé aux rookies, pilotes des équipes du groupe D des concessions et pilotes essayeurs 5-7 février 2025 Sepang Test collectif 12-13 février 2025 Buriram Test collectif

Premières dates du calendrier MotoGP 2025