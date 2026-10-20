MotoGP GP du Qatar

Le MotoGP confirme aux équipes sa volonté de maintenir le GP du Qatar

Malgré la situation toujours instable au Moyen-Orient, l'IRTA a informé les équipes de son intention de maintenir le Grand Prix du Qatar, prévu dans trois semaines.

Oriol Puigdemont

Publié: 20 oct. 2026, 09:01

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

L'Association internationale des équipes de MotoGP (IRTA) a fait part aux différentes écuries de sa volonté de maintenir le Grand Prix du Qatar, programmé dans trois semaines, malgré la situation délicate au Moyen-Orient.

Initialement prévue en avril, l'épreuve a été reportée aux 7 et 8 novembre en raison de la guerre opposant Israël et les États-Unis à l'Iran, déclenchée à la fin du mois de février. Le conflit se poursuit et la plupart des pays européens recommandent toujours à leurs ressortissants de reporter tout déplacement au Qatar, même si les hostilités ont perdu en intensité par rapport aux premières semaines.

Le promoteur du championnat, MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), estime toutefois que les garanties fournies par les autorités qataries et l'organisateur local sont suffisantes pour assurer la sécurité de l'événement. Le GP du Qatar doit constituer la troisième manche d'un enchaînement de trois courses, après les rendez-vous en Australie, le week-end prochain, et en Malaisie, la semaine suivante.

À 15 jours de l'arrivée du paddock du championnat sur le circuit de Losail, à la périphérie de Doha, l'IRTA a envoyé un courriel à l'ensemble des équipes pour les informer de son intention de maintenir la course.

Dans ce message, l'association souligne que l'organisateur local a élaboré un plan de contingence spécifique, qui vient compléter les conseils dont bénéficie MGPSEG. L'IRTA précise également être en contact avec plusieurs ambassades importantes. Selon cette communication, aucune d'entre elles n'a recommandé de modifier l'approche actuellement adoptée.

Au cours des dernières semaines, les équipes ont participé à de nombreuses réunions avec les principaux dirigeants du championnat, qui ont toujours réaffirmé leur volonté de maintenir l'épreuve.

Yamaha et Honda ont revu leur position

Il convient notamment de souligner le changement de position de Yamaha Factory Racing et de Honda HRC. Les deux constructeurs japonais s'étaient initialement montrés catégoriquement opposés à l'idée d'envoyer leur personnel dans une zone de conflit.

Le cas de Yamaha est particulièrement notable. Il y a près de deux mois, la marque avait demandé à ses responsables logistiques de rechercher des itinéraires aériens alternatifs pour l'ensemble de son personnel afin d'éviter de traverser la zone à risque.

Reste à savoir quelles mesures prendront les différentes entreprises engagées en MotoGP, dont les règles internes interdisent à leurs employés de voyager dans des territoires considérés comme instables.

Du côté des pilotes, les avis sont partagés entre ceux qui appréhendent ce déplacement à Doha, largement majoritaires, et ceux qui n'ont exprimé aucune réserve. Selon les informations de Motorsport.com, environ trois quarts de la grille préféreraient éviter de courir au Qatar, contre un quart favorable au maintien de l'épreuve.

Les réactions des pilotes seront donc particulièrement attendues jeudi, à Phillip Island, lorsqu'ils seront interrogés sur la question.

Dans le cadre des échanges entre MGPSEG et les équipes, Carmelo Ezpeleta, directeur général du championnat, et son fils Carlos, directeur général adjoint, ont notamment mis en avant les assurances communiquées par le gouvernement qatari. Celui-ci affirme que l'aéroport international Hamad fonctionne normalement, à pleine capacité, et que le circuit de Losail doit également accueillir le Grand Prix de Formule 1 du Qatar, prévu du 27 au 29 novembre.

"Nous suivons la situation de près. Nous prévoyons de nous rendre au Qatar mais, évidemment, la sécurité et le bien-être de l'ensemble du personnel et des fans constituent notre priorité absolue. Nous continuons de suivre l'évolution des événements", avait déclaré Carmelo Ezpeleta il y a une dizaine de jours, depuis l'Indonésie.

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