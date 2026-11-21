MotoGP

Le MotoGP décalera ses courses en 2027 pour éviter les conflits d'horaires avec la F1

Dans le cadre du projet de MGPSEG visant à remanier le format des week-ends, les horaires de départ des courses seront repoussés et les collisions avec la Formule 1 seront évitées.

Germán Garcia Casanova

Publié: 21 nov. 2026, 12:47

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les responsables du MotoGP ont informé les équipes ce week-end à Portimão que les courses débuteraient une heure plus tard à partir de la saison prochaine, aussi bien le Grand Prix du dimanche que le Sprint du samedi, a appris Motorsport.com.

Selon le nouveau programme, le Grand Prix, qui s'élance traditionnellement à 14h, sera repoussé à 15h. Cet horaire dépendra toutefois du calendrier de la Formule 1 : les courses MotoGP pourraient être décalées à 16h afin d'éviter tout chevauchement avec un Grand Prix de F1.

Liberty Media, propriétaire des deux championnats, ne souhaite pas que des courses de F1 et de MotoGP se déroulent en même temps le dimanche et supervisera l'élaboration des calendriers pour éviter une telle situation.

Le programme du samedi sera également modifié pour le Sprint. La course au format réduit, introduite en 2023, sera elle aussi décalée d'une heure, passant de son départ habituel à 15h à 16h. Elle se disputera donc en fin d'après-midi.

Comme Motorsport.com l'avait révélé à la mi-septembre, le format des week-ends de MotoGP connaîtra d'autres changements dès la saison prochaine, avec notamment l'introduction d'une nouvelle séance de qualifications destinée à déterminer des grilles de départ distinctes pour le Sprint du samedi et le Grand Prix du dimanche.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jusqu'à présent, les séances de qualifications du samedi déterminaient les grilles de départ des deux courses. À partir de la saison prochaine, la grille du Sprint sera toutefois établie à l'issue d'une séance de qualifications de 15 minutes organisée le vendredi après-midi, tandis que celle du Grand Prix sera déterminée par les qualifications du samedi matin.

Cette refonte entraîne la suppression de la séance d'Essais du vendredi, qui servait jusqu'à cette année à établir la limite entre les pilotes directement qualifiés pour la Q2 et ceux contraints de passer par la séance de repêchage (Q1).

Avec le nouveau format, l'activité en piste du vendredi comprendra une séance supplémentaire. La journée débutera par une séance d'essais de 45 minutes le matin, suivie d'une deuxième séance d'essais libres de 30 minutes. Elle s'achèvera par une séance de qualifications de 15 minutes destinée à établir la grille du Sprint.

Le samedi, le MotoGP réintroduira la troisième séance d'essais libres (FP3), qui durera 20 minutes. Tous les pilotes disputeront ensuite la Q1, avant la Q2, qui réunira les 12 concurrents les plus rapides.

Autre changement : la suppression du warm-up du dimanche, afin de permettre aux pilotes de participer à des activités promotionnelles à la place. La voie des stands sera également ouverte pendant 10 minutes, une disposition qui ne figure pas actuellement au programme. Les pilotes pourront ainsi effectuer plusieurs tours du circuit avant de repasser par la voie des stands en vue de la mise en place sur la grille de départ.

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