Le MotoGP envisage un 2e Grand Prix aux États-Unis

Avec l'arrivée d'une équipe américaine sur la grille en 2024, le MotoGP repart à la conquête d'un marché peu exploité ces dernières années. Depuis Kenny Roberts en 1978 jusqu'à Nicky Hayden en 2006, la catégorie reine des Grands Prix moto a consacré 15 fois un champion américain. Mais avec l'unique victoire de Ben Spies en 2011 et le départ de Hayden en 2015, la bannière étoilée a peu à peu disparu de la grille MotoGP.

Le championnat a certes conservé un Grand Prix aux USA, mais il n'a plus été question d'en organiser trois la même année comme ce fut le cas en 2013. Et le succès de la visite annuelle à Austin reste flou, s'agissant de la seule épreuve pour laquelle aucun chiffre de fréquentation n'est plus annoncé publiquement. Seulement, avec l'arrivée de Trackhouse Racing, quelques mois après la nomination d'un nouveau directeur commercial venu de la NBA, le MotoGP pourrait bien être entré dans une nouvelle dynamique.

"Il est certain que les États-Unis sont un marché très intéressant pour la Dorna et le MotoGP, et particulièrement pour les constructeurs, qui forment une très large part de ce sport", soulignait Carlos Ezpeleta, mardi, lorsqu'a été révélée l'identité de la nouvelle équipe satellite Aprilia.

En marge de cet événement, organisé à Milan, le directeur sportif du championnat a souligné l'importance pour le MotoGP d'être plus présent sur le sol américain en y organisant un deuxième Grand Prix.

"Nous y pensons et nous sommes en train d'évaluer la chose", a confirmé Carlos Ezpeleta auprès de GPOne. "J'aimerais avoir deux courses à succès, fortement attrayantes et où l'on puisse réunir un grand nombre de fans, sans les placer lors de deux week-ends rapprochés. Je pense que deux courses aux États-Unis, ce serait magnifique. Le problème, c'est que pour le moment, nous n'avons qu'Austin comme tracé disponible."

Depuis 2016, le COTA, à Austin, est en effet le seul circuit à représenter les États-Unis au calendrier MotoGP. Arrivé il y a dix ans, ce GP des Amériques a résisté à la disparition des épreuves qui se tenaient précédemment à Indianapolis et Laguna Seca. "Les Américains doivent entrer en contact avec les motos et cela doit être notre mission, parce que ça ne suffit pas d'aller à Austin puis de disparaître, d'y faire une apparition éclair", a souligné Carlos Ezpeleta.

Suivre la voie de la Formule 1

Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing, s'est lui aussi dit en faveur d'une telle expansion, qu'il a déjà requise auprès du promoteur du MotoGP. "Ce que j'ai dit à la Dorna, c'est que nous aurions maintenant besoin d'un second Grand Prix au nord des États-Unis", a-t-il expliqué à Sky Sport, en Italie.

"Je sais qu'ils travaillent afin que nous pénétrions mieux les États-Unis. La Formule 1 a un grand avantage parce qu'elle peut courir en ville, avec des courses urbaines", a poursuivi Massimo Rivola. "Nous ne le pouvons pas et nous devons trouver des alternatives. [Mais] je crois que nous avons un spectacle unique. Nous avons eu de nombreux champions américains par le passé, et qui sait si nous n'en aurons pas un autre à l'avenir avec Trakchouse et Aprilia."

En s'intéressant de si près au marché américain, le MotoGP entend se caler dans les pas de la Formule 1, dont l'audience globale a été boostée par la série Netflix Drive to Survive et qui compte désormais trois Grands Prix sur place. "Nous avons vu ce qu'a fait la Formule 1 et je pense que c'est la bonne voie à suivre", a confirmé Carlos Ezpeleta. "Le championnat a eu beaucoup de vainqueurs américains par le passé et à mon avis, nous pouvons retrouver ces valeurs."

Avec Rubén Carballo Rosa