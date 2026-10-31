Résumé de qualifications

MotoGP GP de Malaisie

Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait

Le leader du championnat place sa Ducati au milieu de la première ligne, tandis que son plus proche poursuivant est contraint de déclarer forfait pour le reste du week-end.

Rachit Thukral

Mis à jour: 31 oct. 2026, 05:23

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez a devancé son frère aîné Marc Márquez pour décrocher la pole position du Grand Prix de Malaisie, alors que Ducati a dominé les qualifications samedi matin à Sepang.

Si le champion du monde MotoGP en titre Marc Márquez avait été le plus rapide à Sepang vendredi, le pilote Gresini Álex Márquez a haussé le rythme au moment décisif, le devançant de seulement 0"070 en Q2.

Pedro Acosta a complété la première ligne pour KTM, tandis qu'Ai Ogura s'est imposé comme le meilleur représentant d'Aprilia en quatrième position, devant Marco Bezzecchi.

Quelques minutes seulement après le début de la Q1, Aprilia a annoncé le forfait de Jorge Martin pour le reste du week-end en raison de sa blessure. Une nouvelle qui renforce les chances de Marc Márquez de décrocher un dixième titre mondial.

Márquez avait déjà imposé son rythme lors des essais libres vendredi, mais au début de la Q2, c'est son frère cadet Álex qui a établi la première référence. Il a signé un chrono de 1'56"697 dans les cinq premières minutes pour prendre la tête.

Marc Márquez a lui aussi franchi la barre des 1'57 dès sa première tentative, mais il a terminé à plus de trois dixièmes du vainqueur du Grand Prix de Malaisie en titre.

Pedro Acosta s'est révélé être le plus proche rival de Ducati dans la première moitié de la séance, tandis que Marco Bezzecchi et Ai Ogura occupaient respectivement les cinquième et septième places parmi les deux Aprilia encore en piste.

Au début des deuxièmes tentatives, le constructeur de Noale a pris les commandes. Bezzecchi a devancé Álex Márquez de 0"029, avant qu'Ogura ne fasse encore mieux en signant un chrono de 1'56"617.

Ducati avait toutefois encore de la marge, et Marc Márquez a relégué Ogura au deuxième rang malgré quelques grosses frayeurs au guidon de sa GP26 officielle.

Finalement, Álex Márquez a eu le dernier mot en qualifications. À 30 ans, il a confirmé sa maîtrise de Sepang, où il s'était imposé l'an dernier, en signant un chrono de 1'56"493.

Aucun changement de dernière minute n'est venu bouleverser le haut du classement. Les frères Márquez ont donc monopolisé les deux premières places sur la grille, tandis qu'Acosta a confirmé sa belle forme de vendredi en s'emparant de la troisième position.

La dernière tentative d'Acosta a repoussé les Aprilia en deuxième ligne. Ai Ogura a terminé quatrième pour Trackhouse, devant le pilote de l'équipe officielle Marco Bezzecchi.

Fabio Di Giannantonio a pris la sixième place pour VR46, tandis qu'Enea Bastianini, chez Tech3, s'est classé septième après avoir signé le meilleur temps de la FP3 plus tôt dans la journée de samedi.

Johann Zarco a mené l'attaque de Honda en huitième position. Le Français a dû passer par la Q1 pour décrocher sa place en troisième ligne.

Francesco Bagnaia a lui aussi franchi le cap de la Q1, mais il a frappé la bulle de sa Ducati de colère après avoir perdu une demi-seconde dans le troisième secteur. Il a finalement obtenu la neuvième place, derrière la GP25 de l'an dernier pilotée par Franco Morbidelli chez VR46.

Joan Mir (Honda) et Maverick Viñales (Tech3) ont complété le top 12.

Le pilote officiel Honda Luca Marini a échoué à sept centièmes de seconde d'une place en Q2. Il s'élancera 13e, devant la RC213V engagée par LCR et pilotée par le rookie Honda Diogo Moreira.

Brad Binder n'a pas réussi à rejoindre les autres pilotes KTM en deuxième partie des qualifications. Il a terminé 15e, à près de huit dixièmes du meilleur temps.

Le week-end cauchemardesque de Yamaha à Sepang s'est poursuivi samedi, les quatre M1 occupant le bas de la grille. Le mieux placé du quatuor a été Jack Miller, chez Pramac, en 16e position. Les pilotes officiels Alex Rins et Fabio Quartararo ont suivi aux 17e et 18e rangs.

Augusto Fernandez, qui remplace le blessé Toprak Razgatlioglu, a signé le moins bon temps d'un plateau MotoGP réduit à 20 pilotes, juste derrière la Ducati Gresini d'Iker Lecuona.

Q2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1 Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 6

1'56.493

171.296 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.070

1'56.563

0.070 171.193 3 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.084

1'56.577

0.014 171.172 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 6

+0.124

1'56.617

0.040 171.113 5 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

+0.175

1'56.668

0.051 171.039 6 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.349

1'56.842

0.174 170.784 7 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.477

1'56.970

0.128 170.597 8 J. Zarco Team LCR 5 Honda 4

+0.523

1'57.016

0.046 170.530 9 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.775

1'57.268

0.252 170.164 10 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 4

+0.794

1'57.287

0.019 170.136 11 J. Mir Honda HRC 36 Honda 7

+0.850

1'57.343

0.056 170.055 12 M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.244

1'57.737

0.394 169.486 Voir les résultats complets

Q1 results

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1 J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

1'57.341

170.058 2 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 6

+0.211

1'57.552

0.211 169.752 3 L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+0.282

1'57.623

0.071 169.650 4 D. Moreira Team LCR 11 Honda 5

+0.392

1'57.733

0.110 169.491 5 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.786

1'58.127

0.394 168.926 6 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+0.807

1'58.148

0.021 168.896 7 Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+0.814

1'58.155

0.007 168.886 8 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.878

1'58.219

0.064 168.795 9 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 7

+1.115

1'58.456

0.237 168.457 10 A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 6

+1.514

1'58.855

0.399 167.891 11 J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 0

Voir les résultats complets

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Acosta rapide mais "pas du tout à l'aise" à Sepang

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





Acosta rapide mais "pas du tout à l'aise" à Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



15 h



Acosta rapide mais "pas du tout à l'aise" à Sepang





Fabio Quartararo 19e et furieux : "Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant souffert à Sepang"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



17 h



Fabio Quartararo 19e et furieux : "Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant souffert à Sepang"





Marc Márquez écarte toute comparaison entre Jorge Martin et son propre retour à Jerez en 2020



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



18 h



Marc Márquez écarte toute comparaison entre Jorge Martin et son propre retour à Jerez en 2020

Plus de

Marc Márquez





Les pilotes estiment que le revêtement de Sepang est "détruit" : "On se croirait sur un circuit de motocross"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



18 h



Les pilotes estiment que le revêtement de Sepang est "détruit" : "On se croirait sur un circuit de motocross"





Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



18 h



Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur





Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



20 h



Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée

Plus de

Yamaha Factory Racing





Quartararo doute des progrès du V4 de Yamaha en un an



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 j



Quartararo doute des progrès du V4 de Yamaha en un an





Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



1 j



Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité





Quartararo n'a "pas de feeling avec l'avant" de sa Yamaha en Australie



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



7 j



Quartararo n'a "pas de feeling avec l'avant" de sa Yamaha en Australie

Dernières actus





Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



3 min



Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait





EL2 - Leclerc confirme devant Norris et Russell à Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



6 h



EL2 - Leclerc confirme devant Norris et Russell à Mexico





Bearman : la rumeur "absurde" qui agace Haas



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



7 h



Bearman : la rumeur "absurde" qui agace Haas





Après 39 ans chez Sauber, l'emblématique Beat Zehnder va quitter Audi



Formule 1



F1 Formule 1 8 h



Après 39 ans chez Sauber, l'emblématique Beat Zehnder va quitter Audi

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire