MotoGP GP de Malaisie

Les pilotes estiment que le revêtement de Sepang est "détruit" : "On se croirait sur un circuit de motocross"

Le retard pris dans les travaux de resurfaçage pousse les pilotes MotoGP à dénoncer la dégradation de la piste de Sepang.

Rachit Thukral

Publié: 30 oct. 2026, 10:42

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Track surface

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

La majorité des pilotes MotoGP a signalé une forte dégradation de l'asphalte du circuit international de Sepang à l'approche du Grand Prix de Malaisie de ce week-end.

Plusieurs pilotes ont révélé avoir été frappés par des morceaux d'asphalte projetés lors des deux premières séances d'essais de vendredi. Au moins l'un d'entre eux a même subi quelques contusions.

Sepang ayant accueilli le premier test de pré-saison en février, les pilotes ont pu comparer directement l'évolution de l'asphalte au cours des derniers mois. Des images montrent que le revêtement se désagrège à plusieurs endroits.

L'ensemble du circuit devait être resurfacé cette année, à temps pour le Grand Prix MotoGP, mais les travaux ont dû être reportés pour des raisons imprévues. L'état de la piste avait déjà suscité des inquiétudes lors du Grand Prix de Formule 1 de Malaisie, plus tôt ce mois-ci, et le passage des monoplaces a probablement aggravé le problème.

Luca Marini, pilote Honda, a spontanément évoqué l'état du revêtement, estimant que presque l'ensemble du circuit était en mauvais état.

"L'état de la piste est vraiment difficile, vraiment étrange", a-t-il déclaré. "L'asphalte est complètement détruit, nous devons donc simplement trouver un moyen de mieux nous en sortir."

"Ils devaient refaire le revêtement, mais ils ne l'ont pas fait. C'était déjà une catastrophe l'an dernier, surtout aux virages 14 et 2. Maintenant, tous les virages sont une catastrophe, à l'exception des virages 7 et 8."

Luca Marini, Honda HRC

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogé sur le risque que des débris projetés posent problème au départ, Marini a répondu : "À tout moment, quelque chose peut arriver. Nous devons simplement faire attention et composer avec l'état de la piste, car les conditions sont les mêmes pour tout le monde."

"Mais au départ, lors du premier freinage, les pilotes derrière risquent de recevoir beaucoup de pierres. Il vaut donc mieux partir devant."

Fabio Di Giannantonio, pilote VR46 et cinquième de la séance de l'après-midi, a suggéré, sur le ton de la plaisanterie, que les pilotes devraient porter une protection thoracique pour se protéger des projections.

"Maintenant, c'est un circuit de motocross, nous devons porter une protection thoracique. Beaucoup de cailloux étaient projetés par l'asphalte. J'en ai reçu énormément lorsque j'ai effectué un départ d'essai derrière un autre pilote", a-t-il déclaré.

"Ce n'est jamais bon quand ils font ce genre de choses sur l'asphalte, quand les motos arrachent le revêtement en fin de course. Pour nous, avec des motos, ce n'est jamais bon. Mais c'est comme ça, alors je ne sais pas ce que nous pouvons faire d'ici demain."

Le vainqueur en titre du Grand Prix de Malaisie, Álex Márquez, a relativisé l'ampleur de la dégradation par rapport à l'an dernier, tout en reconnaissant que les conditions étaient à la limite dans plusieurs portions du circuit.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je m'attendais à pire, car beaucoup de pilotes de Formule 1 ont parlé de l'asphalte en des termes très négatifs. C'est vrai que l'an dernier, on nous avait dit que le revêtement serait refait. Ça n'a pas été le cas. Espérons donc que ce sera fait pour l'année prochaine."

"Pour moi, la surface était identique à celle de l'an dernier. Mais il est vrai que trois ou quatre endroits sont vraiment à la limite, à la limite de devenir impraticables et dangereux."

"C'est comme ça. Nous n'aurons aucune solution pour ce week-end. Je ne vais donc pas me plaindre. Nous allons simplement essayer de nous adapter."

Marc Márquez, pilote Ducati, a globalement partagé l'avis de son frère, sans toutefois aller jusqu'à qualifier les conditions de dangereuses.

"Honnêtement, je ne ressens pas de grande différence par rapport au test. Il est temps de refaire le revêtement, comme nous l'avions déjà dit l'an dernier, mais la situation n'est pas pire que lors du test", a-t-il déclaré.

À lire également :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





Le Dakar annonce le Portugal et le Maroc comme pays hôtes de l'édition 2027



Dakar



Dakar 2 h



Le Dakar annonce le Portugal et le Maroc comme pays hôtes de l'édition 2027





Jorge Martin déclaré apte à courir après les EL1 du GP de Malaisie



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



5 h



Jorge Martin déclaré apte à courir après les EL1 du GP de Malaisie





Quartararo doute des progrès du V4 de Yamaha en un an



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



23 h



Quartararo doute des progrès du V4 de Yamaha en un an

Plus de

Marc Márquez





Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



19 min



Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur





Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 h



Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée





Márquez se méfie de Martín à Sepang : "L'adrénaline est le meilleur antidouleur"



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



20 h



Márquez se méfie de Martín à Sepang : "L'adrénaline est le meilleur antidouleur"

Dernières actus





Les pilotes estiment que le revêtement de Sepang est "détruit" : "On se croirait sur un circuit de motocross"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



5 min



Les pilotes estiment que le revêtement de Sepang est "détruit" : "On se croirait sur un circuit de motocross"





Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



19 min



Marc Márquez vise l'attaque maximale au Grand Prix de Malaisie après un vendredi dominateur





"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



57 min



"Ma moto ne fonctionne qu'en ligne droite", déplore Francesco Bagnaia après les essais du GP de Malaisie





Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malaisie



1 h



Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire