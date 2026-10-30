MotoGP GP de Malaisie
Les pilotes estiment que le revêtement de Sepang est "détruit" : "On se croirait sur un circuit de motocross"
Le retard pris dans les travaux de resurfaçage pousse les pilotes MotoGP à dénoncer la dégradation de la piste de Sepang.
Rachit Thukral
Publié: 30 oct. 2026, 10:42
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Track surface
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
La majorité des pilotes MotoGP a signalé une forte dégradation de l'asphalte du circuit international de Sepang à l'approche du Grand Prix de Malaisie de ce week-end.
Plusieurs pilotes ont révélé avoir été frappés par des morceaux d'asphalte projetés lors des deux premières séances d'essais de vendredi. Au moins l'un d'entre eux a même subi quelques contusions.
Sepang ayant accueilli le premier test de pré-saison en février, les pilotes ont pu comparer directement l'évolution de l'asphalte au cours des derniers mois. Des images montrent que le revêtement se désagrège à plusieurs endroits.
L'ensemble du circuit devait être resurfacé cette année, à temps pour le Grand Prix MotoGP, mais les travaux ont dû être reportés pour des raisons imprévues. L'état de la piste avait déjà suscité des inquiétudes lors du Grand Prix de Formule 1 de Malaisie, plus tôt ce mois-ci, et le passage des monoplaces a probablement aggravé le problème.
Luca Marini, pilote Honda, a spontanément évoqué l'état du revêtement, estimant que presque l'ensemble du circuit était en mauvais état.
"L'état de la piste est vraiment difficile, vraiment étrange", a-t-il déclaré. "L'asphalte est complètement détruit, nous devons donc simplement trouver un moyen de mieux nous en sortir."
"Ils devaient refaire le revêtement, mais ils ne l'ont pas fait. C'était déjà une catastrophe l'an dernier, surtout aux virages 14 et 2. Maintenant, tous les virages sont une catastrophe, à l'exception des virages 7 et 8."
Luca Marini, Honda HRC
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Interrogé sur le risque que des débris projetés posent problème au départ, Marini a répondu : "À tout moment, quelque chose peut arriver. Nous devons simplement faire attention et composer avec l'état de la piste, car les conditions sont les mêmes pour tout le monde."
"Mais au départ, lors du premier freinage, les pilotes derrière risquent de recevoir beaucoup de pierres. Il vaut donc mieux partir devant."
Fabio Di Giannantonio, pilote VR46 et cinquième de la séance de l'après-midi, a suggéré, sur le ton de la plaisanterie, que les pilotes devraient porter une protection thoracique pour se protéger des projections.
"Maintenant, c'est un circuit de motocross, nous devons porter une protection thoracique. Beaucoup de cailloux étaient projetés par l'asphalte. J'en ai reçu énormément lorsque j'ai effectué un départ d'essai derrière un autre pilote", a-t-il déclaré.
"Ce n'est jamais bon quand ils font ce genre de choses sur l'asphalte, quand les motos arrachent le revêtement en fin de course. Pour nous, avec des motos, ce n'est jamais bon. Mais c'est comme ça, alors je ne sais pas ce que nous pouvons faire d'ici demain."
Le vainqueur en titre du Grand Prix de Malaisie, Álex Márquez, a relativisé l'ampleur de la dégradation par rapport à l'an dernier, tout en reconnaissant que les conditions étaient à la limite dans plusieurs portions du circuit.
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Je m'attendais à pire, car beaucoup de pilotes de Formule 1 ont parlé de l'asphalte en des termes très négatifs. C'est vrai que l'an dernier, on nous avait dit que le revêtement serait refait. Ça n'a pas été le cas. Espérons donc que ce sera fait pour l'année prochaine."
"Pour moi, la surface était identique à celle de l'an dernier. Mais il est vrai que trois ou quatre endroits sont vraiment à la limite, à la limite de devenir impraticables et dangereux."
"C'est comme ça. Nous n'aurons aucune solution pour ce week-end. Je ne vais donc pas me plaindre. Nous allons simplement essayer de nous adapter."
Marc Márquez, pilote Ducati, a globalement partagé l'avis de son frère, sans toutefois aller jusqu'à qualifier les conditions de dangereuses.
"Honnêtement, je ne ressens pas de grande différence par rapport au test. Il est temps de refaire le revêtement, comme nous l'avions déjà dit l'an dernier, mais la situation n'est pas pire que lors du test", a-t-il déclaré.
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