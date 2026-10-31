Résumé de course

MotoGP GP de Malaisie

Pedro Acosta devance Marc Marquez au terme d'un Sprint tendu

Alex Marquez a chuté alors qu'il était en tête, laissant ses compatriotes espagnols se disputer la victoire.

Richard Asher

Mis à jour: 31 oct. 2026, 07:41

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta a décroché sa deuxième victoire en Sprint en carrière en s'imposant pour KTM au terme d'une course disputée et tendue samedi à Sepang.

Leader du championnat du monde, Marc Marquez a porté à 19 points son avance sur Jorge Martin, absent ce week-end, en prenant la deuxième place.

Plus d'informations à suivre...

Sprint

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

20'04.098

12 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

+0.578

20'04.676

0.578 9 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 10

+1.310

20'05.408

0.732 7 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.793

20'05.891

0.483 6 5 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+5.053

20'09.151

3.260 5 6 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+8.330

20'12.428

3.277 4 7 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+8.484

20'12.582

0.154 3 8 D. Moreira Team LCR 11 Honda 10

+9.001

20'13.099

0.517 2 9 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+9.101

20'13.199

0.100 1 10 J. Zarco Team LCR 5 Honda 10

+9.545

20'13.643

0.444 11 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+10.076

20'14.174

0.531 12 Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+12.250

20'16.348

2.174 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+12.715

20'16.813

0.465 14 A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 10

+14.878

20'18.976

2.163 15 M. Viñales Tech 3 12 KTM 10

+1'42.843

21'46.941

1'27.965 16 J. Mir Honda HRC 36 Honda 10

+1'43.826

21'47.924

0.983 17 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+1'45.065

21'49.163

1.239 18 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 10

+1'56.425

22'00.523

11.360 dnf Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 2

+8 Tours

5'30.706

8 Tours Abandon dnf J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 2

+8 Tours

4'18.066

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