Résumé de course
MotoGP GP de Malaisie
Pedro Acosta devance Marc Marquez au terme d'un Sprint tendu
Alex Marquez a chuté alors qu'il était en tête, laissant ses compatriotes espagnols se disputer la victoire.
Richard Asher
Mis à jour: 31 oct. 2026, 07:41
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Pedro Acosta a décroché sa deuxième victoire en Sprint en carrière en s'imposant pour KTM au terme d'une course disputée et tendue samedi à Sepang.
Leader du championnat du monde, Marc Marquez a porté à 19 points son avance sur Jorge Martin, absent ce week-end, en prenant la deuxième place.
Plus d'informations à suivre...
Sprint
Toutes les statistiques
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10
20'04.098
12 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10
+0.578
20'04.676
0.578 9 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 10
+1.310
20'05.408
0.732 7 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10
+1.793
20'05.891
0.483 6 5 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10
+5.053
20'09.151
3.260 5 6 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10
+8.330
20'12.428
3.277 4 7 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10
+8.484
20'12.582
0.154 3 8 D. Moreira Team LCR 11 Honda 10
+9.001
20'13.099
0.517 2 9 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10
+9.101
20'13.199
0.100 1 10 J. Zarco Team LCR 5 Honda 10
+9.545
20'13.643
0.444 11 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10
+10.076
20'14.174
0.531 12 Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10
+12.250
20'16.348
2.174 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda 10
+12.715
20'16.813
0.465 14 A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 10
+14.878
20'18.976
2.163 15 M. Viñales Tech 3 12 KTM 10
+1'42.843
21'46.941
1'27.965 16 J. Mir Honda HRC 36 Honda 10
+1'43.826
21'47.924
0.983 17 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10
+1'45.065
21'49.163
1.239 18 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 10
+1'56.425
22'00.523
11.360 dnf Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 2
+8 Tours
5'30.706
8 Tours Abandon dnf J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 2
+8 Tours
4'18.066
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