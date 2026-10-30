MotoGP GP de Malaisie

Marc Márquez en tête des essais, Martin contraint d'écourter sa journée

Marc Márquez a signé le meilleur temps des essais de vendredi, tandis que Jorge Martin devra passer par la Q1 au Grand Prix de Malaisie.

Richard Asher

Mis à jour: 30 oct. 2026, 09:53

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Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Le pilote Ducati d'usine Marc Márquez a surmonté une chute pour terminer la journée de vendredi en tête à Sepang. De son côté, son rival blessé dans la course au titre, Jorge Martin, a écourté sa séance et devra passer par la Q1 s'il poursuit la compétition samedi.

La première moitié de la séance n'a pas réservé de surprise au classement, Fabio Di Giannantonio s'installant rapidement en tête au guidon de sa Ducati VR46.

Durant cette période, presque tous les pilotes se sont contentés d'enchaîner les tours avec le pneu arrière tendre, afin de préparer les courses prévues plus tard dans le week-end. Les motos semblaient particulièrement instables sur le circuit de Sepang, comme l'a illustré la chute précoce de Jack Miller.

Martin a lui aussi connu une grosse frayeur lors de son premier run, en rattrapant une violente glissade dans un rapide virage à gauche. Peu après, il a ramené son Aprilia d'usine au stand avant de disparaître au fond du garage. L'équipe a ensuite confirmé que sa journée était terminée. Martin allait se concentrer sur le soin de son poignet fracturé et remettre à plus tard la question de sa participation à la Q1 samedi.

Dix-sept minutes après le début de la séance, le leader du championnat du monde, Marc Márquez, a chuté en perdant le contrôle de sa Ducati d'usine dans le dernier virage. L'incident s'est produit à faible vitesse, mais il a confirmé que les conditions de piste étaient délicates. Márquez a rapidement repris la piste avec sa deuxième moto, mais a continué à sembler peu à l'aise sur le circuit.

À 20 minutes de la fin, les pilotes ont commencé à prendre la piste avec des pneus tendres neufs afin de s'assurer une place en Q2 samedi. Márquez a rapidement fixé une référence redoutable en signant un chrono de 1'57"000 exactement. Avec près d'une seconde d'avance à ce moment-là, il revenait à ses rivaux de réagir à mesure qu'ils prenaient leurs marques avec leurs gommes neuves.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Márquez a brièvement menacé le chrono de Marc avec trois secteurs dans le rouge à huit minutes du terme, mais il a perdu du temps dans le dernier secteur et a échoué à un peu plus d'un dixième, à la deuxième place.

Personne n'a réussi à faire mieux par la suite, les drapeaux jaunes déployés à des moments cruciaux compliquant l'établissement d'un chrono valable.

Marc, de son côté, n'a même pas chaussé un train de pneus neufs. Il s'est estimé suffisamment à l'abri pour consacrer son dernier run à un mini-test de ses réglages de suspension.

Ai Ogura a mené l'offensive d'Aprilia en signant le troisième temps. L'autre pilote de Noale encore en état de rouler, Marco Bezzecchi, a décroché sa place en Q2 grâce au sixième chrono.

Pedro Acosta (KTM) s'est facilement qualifié pour la Q2 avec le quatrième temps, ce qui n'avait rien de surprenant. Il était en revanche plus inhabituel de voir les deux pilotes Tech3 KTM passer le cap : Enea Bastianini a signé le septième temps et Maverick Vinales le huitième.

Les deux pilotes Ducati VR46, Di Giannantonio et Franco Morbidelli, ont également décroché leur place en Q2, respectivement aux cinquième et neuvième rangs. Joan Mir a quant à lui signé une excellente performance pour son retour après avoir été malade, en s'emparant du dixième temps.

Les derniers drapeaux jaunes ont d'abord été provoqués par la chute de Bastianini à quatre minutes de la fin, puis par celles de deux pilotes qui tentaient encore d'intégrer le top 10 : Johann Zarco et Francesco Bagnaia. Leurs chutes ont mis fin à leurs espoirs, mais tous deux feront partie des favoris pour sortir de la Q1 samedi matin.

Essais

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 18

1'57.000

170.553 333 2 Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.109

1'57.109

0.109 170.395 336 3 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.167

1'57.167

0.058 170.310 334 4 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.380

1'57.380

0.213 170.001 338 5 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.442

1'57.442

0.062 169.911 333 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+0.475

1'57.475

0.033 169.864 333 7 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+0.545

1'57.545

0.070 169.763 337 8 M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+0.547

1'57.547

0.002 169.760 334 9 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+0.582

1'57.582

0.035 169.709 333 10 J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+0.618

1'57.618

0.036 169.657 337 11 J. Zarco Team LCR 5 Honda 16

+0.805

1'57.805

0.187 169.388 336 12 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+0.807

1'57.807

0.002 169.385 337 13 D. Moreira Team LCR 11 Honda 16

+0.913

1'57.913

0.106 169.233 336 14 Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+1.161

1'58.161

0.248 168.878 331 15 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 18

+1.192

1'58.192

0.031 168.833 331 16 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+1.208

1'58.208

0.016 168.810 332 17 L. Marini Honda HRC 10 Honda 17

+1.462

1'58.462

0.254 168.448 334 18 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+1.499

1'58.499

0.037 168.396 337 19 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+1.604

1'58.604

0.105 168.247 330 20 A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 16

+2.376

1'59.376

0.772 167.159 329 21 J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 3

+2.670

1'59.670

0.294 166.748 336 Voir les résultats complets

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