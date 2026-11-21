MotoGP GP du Portugal

La grille de départ du GP du Portugal de MotoGP 2026

Découvrez la grille de départ du Grand Prix du Portugal, avant-dernière manche de la saison 2026 de MotoGP.

Rachit Thukral

Publié: 21 nov. 2026, 21:13

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi s'élancera depuis la pole position du Grand Prix du Portugal après avoir établi un nouveau record du tour en MotoGP lors des qualifications disputées samedi à Portimão.

Déjà vainqueur du Sprint, le pilote Aprilia officiel espère désormais signer son premier doublé de victoires en 2026.

L'Italien partagera la première ligne avec les Ducati de Marc Márquez et Fabio di Giannantonio.

Márquez a beau avoir chuté lors du Sprint, il peut décrocher le titre MotoGP 2026 à condition de terminer dans le top 9, quels que soient les résultats de ses rivaux au championnat, Bezzecchi et Jorge Martín.

Si Bezzecchi affiche une excellente forme à Portimão, son coéquipier Martín connaît un week-end difficile et s'élancera seulement de la septième place.

La deuxième ligne sera emmenée par Raúl Fernández, pilote Trackhouse, qui a décroché une belle deuxième place lors du Sprint samedi.

Álex Márquez s'élancera cinquième pour Gresini, tandis que Pedro Acosta prendra le départ depuis la sixième place au guidon de sa KTM.

Derrière Martín, Fermín Aldeguer occupera la huitième place sur la grille, tandis que Johann Zarco complétera la troisième ligne.

Les 22 pilotes inscrits prendront le départ au Portugal, deux semaines seulement après un GP du Qatar qui n'avait réuni que 16 concurrents. Maverick Viñales, pilote Tech3, sera toutefois absent en raison de ses problèmes physiques persistants. Pol Espargaró le remplacera une nouvelle fois.

MotoGP - Grand Prix du Portugal : la grille de départ complète

Pos Nº PILOTE MOTO TEMPS ÉCART 1 72 Marco Bezzecchi Aprilia 1'37.201 - 2 93 Marc Marquez Ducati 1'37.695 0.494 3 49 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'37.823 0.622 4 25 Raul Fernandez Aprilia 1'38.117 0.916 5 73 Alex Marquez Ducati 1'38.262 1.061 6 37 Pedro Acosta KTM 1'38.304 1.103 7 89 Jorge Martin Aprilia 1'38.314 1.113 8 54 Fermín Aldeguer Ducati 1'38.515 1.314 9 5 Johann Zarco Honda 1'38.630 1.429 10 33 Brad Binder KTM 1'38.706 1.505 11 11 Diogo Moreira Honda 1'38.867 1.666 12 27 Iker Lecuona Ducati 1'39.094 1.893 13 43 Jack Miller Yamaha 1'41.850 4.649 14 10 Luca Marini Honda 1'41.886 4.685 15 79 Ai Ogura Aprilia 1'41.934 4.733 16 47 Augusto Fernandez Yamaha 1'42.319 5.118 17 96 Jake Dixon Honda 1'42.385 5.184 18 44 Pol Espargaro KTM 1'42.599 5.398 19 42 Alex Rins Yamaha 1'42.796 5.595 20 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'42.966 5.765 21 21 Franco Morbidelli Ducati 1'48.767 11.566 22 23 Enea Bastianini KTM 1'51.233 14.032

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