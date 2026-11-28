MotoGP

Le MotoGP et Liberty Media réunissent les équipes pour présenter l'avenir du championnat

En présence de l'ensemble de la direction du championnat, les principaux dirigeants de MotoGP présenteront les grandes orientations de la discipline et évoqueront la manière dont les équipes doivent communiquer avec leurs pilotes.

Germán Garcia Casanova

Publié: 28 nov. 2026, 09:01

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Carmelo Ezpeleta et Derek Chang

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le président de Liberty Media, Derek Chang, ainsi que les directeurs généraux de la Formule 1 et du MotoGP, Stefano Domenicali et Carmelo Ezpeleta, dirigeront un sommet organisé lundi prochain dans un hôtel près de Valence. Les principaux représentants de toutes les équipes MotoGP y sont conviés.

Lors de cette réunion, les dirigeants de MotoGP Sports Entertainment Group présenteront les grandes orientations du championnat pour les prochaines années et discuteront de la manière dont la communication doit être gérée, aussi bien à l'extérieur, avec une présence accrue sur les réseaux sociaux, qu'en interne, entre les équipes et leurs pilotes.

Bien que la décision de Marc Márquez de prendre sa retraite à l'issue du Grand Prix de Valence constitue un coup dur pour le championnat, ce sommet se tiendra comme prévu, puisqu'il avait été programmé plusieurs jours auparavant.

Cette réunion d'une journée abordera également les changements envisagés pour le format des week-ends de course. Parmi eux figurent l'introduction d'une deuxième séance de qualifications, des grilles distinctes pour le Sprint et le Grand Prix, ainsi que de nouveaux horaires qui repousseront les séances du samedi et le départ de la course du dimanche à des heures plus tardives, comme Motorsport.com l'avait précédemment rapporté.

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Le MotoGP présentera également ses projets concernant l'organisation du paddock, la catégorie reine devant occuper un espace plus exclusif, séparé de celui des autres catégories.

Autre sujet important : l'instauration d'un salaire annuel minimum de 500 000 € pour les pilotes MotoGP à partir de 2027. Les équipes avaient tenté de repousser cette mesure, sans succès.

Outre Derek Chang, Stefano Domenicali et Carmelo Ezpeleta, l'ensemble de la direction du championnat sera présente, y compris ses nouveaux dirigeants, dont la plupart sont originaires de pays anglophones.

Améliorer la communication

Le MotoGP vers une nouvelle ère.

Photo de: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Carlos Ezpeleta, le nouveau directeur général adjoint de MotoGP, figurera notamment parmi les participants. Au Qatar, il avait confié à Motorsport.com que la communication entre les équipes et les pilotes constituait l'une des principales préoccupations du championnat.

"Nous avons été davantage exposés que d'autres sports qui se trouvaient également dans cette région, et cela s'explique par tout le bruit qu'il y a eu", avait-il déclaré, en référence au Grand Prix du Qatar et à l'attention qu'il a suscitée sur les réseaux sociaux, notamment à travers les commentaires des pilotes.

"C'est un aspect que nous devons mieux maîtriser à l'avenir. Je le dis très clairement. D'autres sports se sont également rendus au Qatar, mais ils n'ont pas provoqué autant de remous. Nous devons probablement mieux travailler avec les équipes et les pilotes."

Le MotoGP a identifié trois principaux exemples de défaillances dans la communication entre les constructeurs et leurs pilotes.

Le premier est apparu lorsque les constructeurs ont proposé de réduire le nombre de motos dans les garages, en passant de deux à une seule par pilote. Cette proposition a provoqué une levée de boucliers sur la grille, certains pilotes ignorant que leurs propres ingénieurs étaient à l'origine de cette suggestion.

Le nouveau format des week-ends de course a également été une source de tensions. L'introduction d'une deuxième séance de qualifications, les changements apportés aux horaires et le sentiment des pilotes de devoir repousser leurs limites de la première séance d'essais libres du vendredi jusqu'au dernier tour de la course du dimanche ont tous suscité des critiques. Beaucoup de pilotes ont également découvert ces changements dans la presse.

La décision de supprimer le warm-up du dimanche matin à partir de l'année prochaine a constitué un autre sujet sensible, les pilotes ayant, selon certaines informations, été parmi les derniers à en être informés. Cette mesure s'inscrit dans une volonté plus large d'augmenter le nombre d'événements et les obligations des pilotes en dehors de la piste, avec des sanctions prévues pour ceux qui ne respecteraient pas les exigences minimales.

Cette augmentation des obligations est devenue l'un des principaux points de désaccord entre le MotoGP et les pilotes, qui restent les acteurs centraux du championnat.

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