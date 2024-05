Le MotoGP ne veut pas limiter le nombre de motos par constructeur

La grille MotoGP se compose aujourd'hui de 11 équipes, cinq officielles et six indépendantes, avec une répartition des motos disparate entre elles. Trois marques engagent un total de quatre motos, avec une équipe d'usine et une satellite, mais Ducati est associé à trois teams indépendants et Yamaha à aucun.

Le constructeur italien tire un bénéfice évident de ses huit motos engagées, ce qui a poussé Aprilia, puis Yamaha, à demander qu'une limite soit fixée. Seulement, Borgo Panigale s'est de son côté défendu en assurant que sa présence en masse sur la grille était due au refus d'autres marques de faire les efforts nécessaires.

La situation pourrait quelque peut s'équilibrer l'an prochain, Yamaha cherchant à chiper à Ducati l'un de ses partenaires actuels − à ce jour, toutefois, sans garantie d'obtenir satisfaction. Le règlement 2027 pourrait être l'occasion d'harmoniser encore plus les choses si un nouveau constructeur décidait de s'engager en MotoGP, BMW ayant déjà manifesté son intérêt. Il serait alors possible d'avoir six équipes d'usine disposant chacune d'un team satellite, néanmoins le MotoGP n'a pas l'intention d'imposer cette harmonisation, voyant du bon à laisser une certaine liberté aux acteurs du championnat.

"Il y a eu beaucoup de discussions liées au nombre de motos par constructeur", a rappelé Carmelo Ezpeleta, grand patron de Dorna Sports, promoteur du MotoGP. "La véritable raison est que nous avons un règlement et que si un constructeur en a plus, c'est parce qu'il a offert de meilleures opportunités commerciales aux équipes. Pour moi, pour la viabilité économique du championnat, le système que nous avons avec six équipes indépendantes qui ont le droit de rouler est très bon."

"Aujourd'hui, avec cinq constructeurs et six équipes indépendantes, nous sommes dans une ère très bonne sur le plan commercial. Nous sommes là depuis de nombreuses années, nous nous souvenons de l'époque où c'était différent. Pour nous, le système est très bon."

Carmelo Ezpeleta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il y a actuellement 22 machines engagées en MotoGP, le maximum prévu étant de 24. Suzuki a libéré une place sur la grille en quittant le championnat fin 2022 mais les dirigeants du championnat n'ont pas souhaité l'attribuer à une équipe indépendante, afin de la réserver à un nouveau constructeur. KTM a ainsi essuyé un refus quand la marque a tenté d'engager une équipe satellite supplémentaire l'an passé.

Là encore, Ezpeleta reste ferme en vue de la saison 2027, avec la volonté de laisser un potentiel nouveau constructeur discuter avec une équipe existante s'il désire lui fournir ses motos, mais de ne pas réduire la part du gâteau que reçoit chaque formation actuellement : "Nous n'avons pas l'intention d'augmenter le nombre de motos pour 2027 parce que nous pensons qu'il est important de maintenir la viabilité du championnat."

"Si un autre constructeur arrive, il aura la possibilité d'être lié à l'une des équipes indépendantes ou pas, mais l'idée est de maintenir la situation avec une liberté commerciale. Je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'interdire aux gens d'avoir plus ou moins de quatre [motos]. C'est une chose à laquelle il faut encore réfléchir mais le but est de maintenir la viabilité économique du championnat."