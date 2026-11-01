Résumé de course

MotoGP GP de Malaisie

Marc Márquez s'impose avec autorité et se rapproche du titre

Après sa deuxième place lors du Sprint, Márquez a remporté le Grand Prix de Malaisie dimanche, profitant pleinement de l'absence de Martin à Sepang

Rachit Thukral

Publié: 1 nov. 2026, 08:02

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Photo de : MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Marc Márquez a remporté une victoire nette au Grand Prix de Malaisie, se rapprochant un peu plus du titre MotoGP 2026. Aucun pilote Aprilia n'est monté sur le podium.

Le pilote Ducati officiel a pris les commandes dès le départ et creusé l'écart dans la première moitié de la course, avec l'aide de son frère cadet Álex Márquez, qui a joué le rôle de garde du corps.

Pedro Acosta a réussi à dépasser le pilote Gresini au 10e tour, au terme d'une longue bataille, mais il n'a rien pu faire face à Marc Márquez. Ce dernier a ensuite rallié l'arrivée sans être inquiété pour décrocher sa septième victoire en Grand Prix de la saison.

Ce résultat lui permet de compter 44 points d'avance sur Jorge Martin, blessé, et 67 sur Marco Bezzecchi. Il pourrait ainsi être sacré dès le Grand Prix du Qatar, la semaine prochaine.

Toujours diminué par une blessure à l'épaule contractée lors du GP de Catalogne, Álex Márquez a dû se contenter de la troisième place. Il a toutefois réussi à contenir Marco Bezzecchi, pilote Aprilia, pendant la majeure partie de la course.

Au départ de cette épreuve de 20 tours à Sepang, Marc Márquez a pris le meilleur envol depuis la deuxième place sur la grille et débordé le poleman Álex Márquez à l'approche du premier virage.

Le pilote Gresini a répliqué au freinage du virage 4, mais a plongé trop profondément dans le droite, permettant au champion en titre de reprendre l'avantage.

Derrière les deux hommes de tête, Ai Ogura a d'abord gagné une place pour se hisser au troisième rang sur son Aprilia Trackhouse, avant de se faire dépasser successivement par Pedro Acosta et Marco Bezzecchi.

Acosta a ensuite réduit l'écart sur Álex Márquez, mettant sous forte pression le vainqueur du GP de Malaisie 2025. Malgré un rythme manifestement supérieur, le vainqueur du Sprint a peiné à trouver l'ouverture, laissant Marc Márquez creuser l'écart en tête.

Il a fallu attendre la mi-course, au 10e tour, pour qu'Acosta parvienne enfin à dépasser son adversaire. À ce moment-là, son futur coéquipier pour 2027 comptait déjà 1,7 seconde d'avance.

Márquez a immédiatement haussé le rythme après le passage d'Acosta à la deuxième place, portant son avance à plus de deux secondes.

Au 14e tour, Acosta a repris quatre dixièmes au leader, mais Márquez a répliqué dès la boucle suivante. Le pilote KTM n'a pas réussi à suivre le rythme de son compatriote.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo de: Asif Zubairi

Márquez a finalement franchi le drapeau à damier avec 4,1 secondes d'avance. Il signe ainsi sa 80e victoire en catégorie reine et renforce ses chances de décrocher un 10e titre mondial.

Acosta a pris la deuxième place après sa victoire lors du Sprint samedi, signant ainsi un deuxième podium consécutif, tandis qu'Álex Márquez a complété le top 3.

Marco Bezzecchi, pilote de l'Aprilia officielle, est longtemps resté à portée d'Álex Márquez et a même brièvement pris l'avantage sur le pilote Gresini au 10e tour. Il n'est toutefois pas parvenu à concrétiser son dépassement et s'est retrouvé sous la menace d'Ai Ogura, pilote Trackhouse.

Les deux hommes se sont alors livrés une lutte acharnée pour la quatrième place, avec un contact appuyé au début du 18e tour. Ogura a finalement pris le dessus sur son coéquipier pour terminer quatrième, tandis que Bezzecchi a tiré tout droit dans le dernier tour et rétrogradé au sixième rang, derrière Enea Bastianini et sa KTM Tech3.

Plus loin, Luca Marini, pilote Honda officiel, a profité d'un excellent départ depuis la 13e place pour terminer septième, devant la Ducati VR46 de Fabio Di Giannantonio. Brad Binder, sur sa KTM, et Franco Morbidelli, coéquipier de Di Giannantonio, ont complété le top 10.

Les deux pilotes Yamaha, Fabio Quartararo et Álex Rins, ont suivi aux 11e et 12e places. Francesco Bagnaia, pilote Ducati officiel, a terminé 13e après être sorti des points à un moment de la course.

Maverick Viñales, Iker Lecuona et Jack Miller ont été les derniers pilotes classés à l'arrivée.

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 20

40'14.236

25 2 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+4.172

40'18.408

4.172 20 3 Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+5.955

40'20.191

1.783 16 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+6.759

40'20.995

0.804 13 5 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+10.896

40'25.132

4.137 11 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+11.259

40'25.495

0.363 10 7 L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+17.724

40'31.960

6.465 9 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+17.790

40'32.026

0.066 8 9 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+23.729

40'37.965

5.939 7 10 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+25.097

40'39.333

1.368 6 11 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+25.826

40'40.062

0.729 5 12 Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+27.063

40'41.299

1.237 4 13 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+32.960

40'47.196

5.897 3 14 M. Viñales Tech 3 12 KTM 20

+34.597

40'48.833

1.637 2 15 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 20

+38.446

40'52.682

3.849 1 16 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+43.327

40'57.563

4.881 dnf J. Zarco Team LCR 5 Honda 17

+3 Tours

35'17.309

3 Tours Abandon dnf D. Moreira Team LCR 11 Honda 14

+6 Tours

29'46.196

3 Tours Abandon dnf J. Mir Honda HRC 36 Honda 9

+11 Tours

18'42.571

5 Tours Abandon dnf A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 1

+19 Tours

3'40.908

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