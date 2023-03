Le MotoGP met à jour son ECU mais manque d'unités

Charger le lecteur audio

Le MotoGP a mis en place en 2019 un système d'électronique unique, avec une centrale fabriquée par un fournisseur externe et identique pour toutes les équipes, le but étant à l'époque d'homogénéiser le niveau de performance. L'ECU conçu par Magneti Marelli (modèle IPS-160) et désigné par les équipes sous le nom de "AGO", a reçu cette année une mise à niveau majeure, appelée "BAZ".

Il était initialement prévu que toutes les équipes reçoivent quatre unités avant le test de Sepang qui, début février, a lancé la pré-saison 2023. Cependant, les problèmes d'approvisionnement mondiaux en semi-conducteurs ont empêché le fournisseur d'avoir suffisamment de pièces pour toutes les formations. Pour le moment, seules les équipes officielles des cinq constructeurs impliqués dans le championnat (Ducati, Aprilia, KTM, Honda et Yamaha) ont donc pu recevoir ces nouvelles unités dites "BAZ", tandis que les équipes privées (LCR, Tech3, Pramac, Gresini, VR46 et RNF) conservent l'ancienne unité de contrôle. Elles ignorent quand elles pourront recevoir la mise à jour, et cela pourrait même prendre des mois.

"Le fournisseur n'a pas assez de semi-conducteurs pour approvisionner toutes les équipes, donc pour le moment seules les équipes d'usine l'ont reçu", a expliqué à Motorsport.com un ingénieur d'une équipe satellite Ducati. "La nouvelle centrale n'est pas radicalement différente, c'est une évolution, plus puissante. Le problème c'est qu'elle n'est pas développée et, pour le moment, elle n'apporte pas d'avantage par rapport à l'ancienne, sauf qu'elle a plus de mémoire et une vitesse de traitement, de chargement et de téléchargement des informations plus élevée."

"Il s'agit plutôt d'une mise à niveau de la sécurité de la température et, même s'il peut être meilleur, le logiciel est le même", explique un autre ingénieur, travaillant lui pour Honda, à Motorsport.com. "Nous avons fait des tests comparatifs entre les deux et le résultat est que, pour les pilotes, cela ne change rien, ils n'ont pas remarqué de différence."

"Nous avons eu un peu de mal avec la nouvelle centrale", a indiqué un ingénieur Aprilia à Motorsport.com. "Nous l'avons mise à Sepang et elle manque beaucoup de développement. C'est essentiellement un changement du hardware, pas du software, du design du boîtier de la centrale."

L'ECU mise en place en MotoGP en 2018

Selon ce que stipule le règlement technique en matière de hardware électronique, "l'utilisation exclusive de l'unité de contrôle électronique (ECU) officielle du MotoGP, sans aucune modification ou ajout, est obligatoire pour toutes les machines". Et le texte précise que "l'IMU [Unité de mesure inertielle] désignée pour le MotoGP est la Magneti Marelli IPS-160". Si l'interprétation du règlement porte à croire que toutes les équipes doivent utiliser une ECU identique, celui-ci ne le précise en fait pas, si bien qu'il semblerait légal pour les équipes de courir avec des ECU différentes, que cela leur soit préjudiciable ou non.

Toujours selon le règlement, toute modification du software de la centrale doit être approuvée à l'unanimité par les constructeurs. Toutefois, le règlement précise que "l'approbation n'est pas requise pour la maintenance normale et la correction de bugs ne modifiant pas les stratégies du software", si bien que cette mise à jour n'a pas nécessité l'approbation des constructeurs.

Les techniciens consultés estiment que les nouvelles ECU seront mises au point lors du prochain test organisé à Portimão les 11-12 mars, deux semaines avant le premier Grand Prix de la saison. "L'idée est d'améliorer les performances électroniques des MotoGP", explique l'ingénieur de l'équipe satellite Ducati que nous avons consulté, ce qui pourrait apporter aux équipes d'usine un léger avantage sur les équipes privées lors des premières courses de la saison, tant que les teams satellites ne sont pas en mesure d'utiliser les nouvelles unités "BAZ".