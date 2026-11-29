MotoGP GP de Valence

Le MotoGP ne craint pas de baisse d'intérêt après le départ de Marc Márquez

Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint du MotoGP, a reconnu avoir été aussi "surpris" que tout le monde par l'annonce de la retraite de Marc Márquez. Néanmoins, il ne redoute pas de conséquences négatives pour le championnat.

Germán Garcia Casanova

Publié: 29 nov. 2026, 11:08

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Carlos Ezpeleta a rencontré la presse ce dimanche sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, où se déroule le dernier Grand Prix de la saison. Il a commenté l'annonce de la retraite de Marc Márquez, mais aussi abord" d'autres sujets d'actualité.

"Sans aucun doute, cette nouvelle nous a surpris", a reconnu le numéro deux du MotoGP. "De toute évidence, c'était quelque chose qui devait arriver tôt ou tard, mais on pense toujours que cela se produira un peu plus tard. Le championnat existe depuis près de 80 ans et nous en assurons la gestion depuis 35 ans. Nous avons vu partir de grands pilotes, et Marc peut être considéré comme le meilleur de tous les temps."

"Cela dit, le championnat continue. Marc lui-même l'a rappelé en expliquant que les pilotes ne font que passer. Tous les pilotes contribuent à faire grandir le MotoGP chaque jour. Notre objectif, et ce que nous devons faire, c'est continuer à créer de nouvelles personnalités, comme nous l'avons toujours fait."

Ezpeleta ne craint pas que le départ soudain d'une personnalité de l'envergure de Marc Márquez entraîne une forte baisse de l'intérêt pour le MotoGP.

"Bien sûr que non, nous n'avons absolument aucune crainte", a-t-il assuré. "Nous faisons cela depuis de nombreuses années et beaucoup de pilotes ont pris leur retraite au fil du temps. Il peut y avoir une baisse dans certains territoires, après quoi nous continuons à progresser. C'est normal, comme cela s'est produit en Italie, où le championnat a continué à se développer après le départ de Valentino Rossi."

"Nous avons une vision à très long terme et nous ne craignons pas aujourd'hui que le MotoGP décline parce que Marc n'est plus là. Ce sont des considérations à court terme, alors que nous continuons à grandir sur le long terme."

"Ces dernières années, que ce soit dans nos programmes ou le dimanche, nous avons essayé de raconter toutes les histoires. La grille compte actuellement de grands pilotes. L'année prochaine, il y aura quatre champions du monde parmi eux. Notre objectif est de raconter toutes ces histoires. Il y aura cinq ou six rookies, 18 pilotes qui changeront d'équipe, de nouvelles motos et deux nouveaux circuits. Nous ne sommes pas à court d'histoires."

"Le départ de Marc se fera sentir. Ce serait très étrange si ce n'était pas le cas, mais nous essaierons de combler ce vide avec de nouvelles histoires, comme nous l'avons fait tout au long de l'histoire du championnat."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Marc Márquez pilotera une Ducati dorée pour ses adieux au MotoGP

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Germán Garcia Casanova





Une réunion au sommet pour orienter l'avenir du MotoGP



MotoGP



MotoGP 1 j



Une réunion au sommet pour orienter l'avenir du MotoGP





Aldeguer : "Le départ de Márquez m'ouvre une porte"



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



1 j



Aldeguer : "Le départ de Márquez m'ouvre une porte"





Et maintenant, qui pour remplacer Marc Márquez chez Ducati ?



MotoGP



MotoGP 1 j



Et maintenant, qui pour remplacer Marc Márquez chez Ducati ?

Plus de

Marc Márquez





Marc Márquez pilotera une Ducati dorée pour ses adieux au MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



2 h



Marc Márquez pilotera une Ducati dorée pour ses adieux au MotoGP





L'heure des adieux pour Márquez : "Je suis humain et j'ai du mal à gérer mes émotions"



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



2 h



L'heure des adieux pour Márquez : "Je suis humain et j'ai du mal à gérer mes émotions"





Marc Márquez juge sa pénalité au Sprint du GP de Valence "injuste"



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



17 h



Marc Márquez juge sa pénalité au Sprint du GP de Valence "injuste"

Dernières actus





Le MotoGP ne craint pas de baisse d'intérêt après le départ de Marc Márquez



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



12 min



Le MotoGP ne craint pas de baisse d'intérêt après le départ de Marc Márquez





Russell doit transformer sa pole en victoire après des courses "plutôt médiocres"



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



33 min



Russell doit transformer sa pole en victoire après des courses "plutôt médiocres"





Marc Márquez pilotera une Ducati dorée pour ses adieux au MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



2 h



Marc Márquez pilotera une Ducati dorée pour ses adieux au MotoGP





L'heure des adieux pour Márquez : "Je suis humain et j'ai du mal à gérer mes émotions"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



2 h



L'heure des adieux pour Márquez : "Je suis humain et j'ai du mal à gérer mes émotions"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire