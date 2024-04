Le MotoGP aura un nouveau logo l'année prochaine

Dorna Sports, détenteur des droits commerciaux du MotoGP, évoque depuis l'année dernière l'idée de repenser son identité visuelle et d'introduire un nouveau logo. Ce n'est toutefois qu'en février, en marge des essais de pré-saison au Qatar, que la société espagnole a communiqué ses plans aux équipes engagées dans le championnat.

Depuis, il a été annoncé que Liberty Media rachetait 86% de la Dorna, une affaire qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, avec pour but de développer la popularité et la visibilité du MotoGP dans le monde. La refonte de l'identité de la marque MotoGP n'est toutefois pas liée à l'arrivée du géant américain des médias.

À Jerez, où se tient cette semaine le GP d'Espagne, Dan Rossomondo, directeur commercial de la Dorna, a expliqué dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com : "Ce renouvellement porte avant tout sur ce que nous sommes et sur la manière dont nous nous projetons. Le MotoGP est ce spectacle incroyable que nous avons vu il y a deux semaines à Austin, et nous voulons nous représenter au monde de cette manière."

"La grande chance que nous avons, c'est que nos courses sont incroyables. C'est ce que nous devons expliquer et montrer. Il s'agit d'une action mondiale, couvrant de nombreux domaines différents. De la manière dont nous traitons nos fans, à nos partenaires, en passant par nos relations avec nos clients. Nous voulons être plus cohérents dans notre message", ajoute l'Américain, qui a déjà mis en œuvre plusieurs changements depuis son arrivée, l'an dernier.

L'objectif, pour le directeur commercial, est que le résultat de cette transformation finisse par combiner les éléments qui définissent le mieux le championnat. "Notre sport est basé sur la vitesse, il est innovant, technologiquement avancé, et nos pilotes sont extrêmement courageux. Si nous pouvons faire en sorte que notre marque reflète cela, ce sera parfait", souligne ainsi Dan Rossomondo.

Le directeur commercial a l'intention de présenter le nouveau logo du MotoGP en novembre prochain. Le public est évidemment très attaché au logo actuel, qui a été lancé en 2000 et a été retravaillé en 2007, et il s'agira donc de l'un des changements les plus importants dans l'image du championnat, même si le responsable américain minimise l'impact de cette nouveauté.

"Il y aura un nouveau logo, mais pour moi, c'est la partie la moins attrayante de toutes. Ce qui est remarquable, c'est la stratégie qu'il y a derrière. Le logo sera aimé par certains et détesté par d'autres, nous le savons déjà", conclut-il.