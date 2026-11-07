Résumé de course

MotoGP GP du Qatar

Márquez remporte un sprint spectaculaire à Losail, Martín arrache la troisième place

Marc Márquez s'est imposé après un accrochage avec Marco Bezzecchi, et peut désormais espérer décrocher le titre dès dimanche.

Richard Asher

Publié: 7 nov. 2026, 16:57

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Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Marc Márquez a remporté une course sprint du Grand Prix du Qatar de MotoGP riche en rebondissements.

Jorge Martín a réalisé une performance spectaculaire en allant chercher la troisième place malgré un poignet cassé, mais il n'a pas pu empêcher Márquez de se retrouver en position de décrocher le titre dimanche.

Le pilote Ducati d'usine devra remporter le Grand Prix du Qatar, tandis que Martín devra repartir sans inscrire le moindre point, pour être sacré champion.

Marco Bezzecchi a été mathématiquement éliminé de la course au titre après un accrochage controversé avec Márquez. Alors que les deux hommes se disputaient la tête, Bezzecchi a chuté.

La lutte pour le titre se résume désormais officiellement à un duel entre Márquez et Martín.

Plus d'informations à suivre...

Sprint

Toutes les statistiques

 

Pos. Pilote #   Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati Desmosedici GP26 Ducati 10

18'46.450

      12 2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati Desmosedici GP26 Ducati 10

+0.862

18'47.312

0.862     9 3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia RS-GP26 Aprilia 10

+1.519

18'47.969

0.657     7 4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia RS-GP26 Aprilia 10

+2.700

18'49.150

1.181     6 5 France J. Zarco Team LCR 5 Honda RC213V Honda 10

+3.720

18'50.170

1.020     5 6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM RC16 KTM 10

+4.664

18'51.114

0.944     4 7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia RS-GP26 Aprilia 10

+4.858

18'51.308

0.194     3 8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM RC16 KTM 10

+5.582

18'52.032

0.724     2 9 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati Desmosedici GP26 Ducati 10

+8.082

18'54.532

2.500     1 10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda RC213V Honda 10

+9.220

18'55.670

1.138       11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati Desmosedici GP26 Ducati 10

+9.429

18'55.879

0.209       12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM RC16 KTM 10

+9.483

18'55.933

0.054       13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda RC213V Honda 10

+12.727

18'59.177

3.244       14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati Desmosedici GP26 Ducati 10

+12.874

18'59.324

0.147       15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM RC16 KTM 10

+13.483

18'59.933

0.609       16 United Kingdom J. Dixon Honda HRC 96 Honda RC213V Honda 10

+19.373

19'05.823

5.890       dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia RS-GP26 Aprilia 3

+7 Tours

5'42.730

7 Tours   Accident   dns Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati Desmosedici GP26 Ducati 0

 

    Accident before restart   Voir les résultats complets

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