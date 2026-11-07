Résumé de course

MotoGP GP du Qatar

Márquez remporte un sprint spectaculaire à Losail, Martín arrache la troisième place

Marc Márquez s'est imposé après un accrochage avec Marco Bezzecchi, et peut désormais espérer décrocher le titre dès dimanche.

Richard Asher

Publié: 7 nov. 2026, 16:57

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Photo de : Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Marc Márquez a remporté une course sprint du Grand Prix du Qatar de MotoGP riche en rebondissements.

Jorge Martín a réalisé une performance spectaculaire en allant chercher la troisième place malgré un poignet cassé, mais il n'a pas pu empêcher Márquez de se retrouver en position de décrocher le titre dimanche.

Le pilote Ducati d'usine devra remporter le Grand Prix du Qatar, tandis que Martín devra repartir sans inscrire le moindre point, pour être sacré champion.

Marco Bezzecchi a été mathématiquement éliminé de la course au titre après un accrochage controversé avec Márquez. Alors que les deux hommes se disputaient la tête, Bezzecchi a chuté.

La lutte pour le titre se résume désormais officiellement à un duel entre Márquez et Martín.

Plus d'informations à suivre...

Sprint

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

18'46.450

12 2 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+0.862

18'47.312

0.862 9 3 J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

+1.519

18'47.969

0.657 7 4 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+2.700

18'49.150

1.181 6 5 J. Zarco Team LCR 5 Honda 10

+3.720

18'50.170

1.020 5 6 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 10

+4.664

18'51.114

0.944 4 7 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+4.858

18'51.308

0.194 3 8 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+5.582

18'52.032

0.724 2 9 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 10

+8.082

18'54.532

2.500 1 10 D. Moreira Team LCR 11 Honda 10

+9.220

18'55.670

1.138 11 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+9.429

18'55.879

0.209 12 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+9.483

18'55.933

0.054 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+12.727

18'59.177

3.244 14 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+12.874

18'59.324

0.147 15 M. Viñales Tech 3 12 KTM 10

+13.483

18'59.933

0.609 16 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 10

+19.373

19'05.823

5.890 dnf M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 3

+7 Tours

5'42.730

7 Tours Accident dns P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 0

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