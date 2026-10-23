MotoGP GP du Qatar

Les pilotes MotoGP réclament des garanties pour courir au Qatar

Le Grand Prix du Qatar est programmé le 8 novembre, trois semaines avant le déplacement de la Formule 1 dans l'émirat du Moyen-Orient.

Oriol Puigdemont

Publié: 23 oct. 2026, 14:01

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les pilotes MotoGP ont rencontré les dirigeants du championnat samedi à Phillip Island afin de réclamer des garanties avant d'accepter de se rendre au Qatar dans deux semaines.

Le seul enchaînement de trois Grands Prix consécutifs de la saison est la conséquence du report du Grand Prix du Qatar. La course de Losail devait initialement se tenir en avril, mais elle a été déplacée en novembre en raison du conflit armé au Moyen-Orient opposant les États-Unis et Israël à l'Iran.

Si les hostilités ont considérablement diminué par rapport aux premiers mois de la guerre, la région traverse toujours une période d'instabilité. Plusieurs sites stratégiques en Arabie saoudite ont ainsi été attaqués ces dernières semaines par les Houthis, alliés de l'Iran.

Malgré ce contexte, les dirigeants de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG) affirment disposer de garanties suffisantes de la part du gouvernement qatari pour assurer la sécurité du Grand Prix prévu le 8 novembre. En début de semaine, l'association des équipes (IRTA) a d'ailleurs confirmé à tous ses membres que la course aurait bien lieu.

Il y a quinze jours, en Indonésie, plusieurs pilotes avaient exprimé leurs réserves quant à la volonté des organisateurs de maintenir l'épreuve de Losail. Dans un groupe WhatsApp créé il y a plusieurs années, les pilotes ont échangé leurs points de vue et organisé un vote, à l'issue duquel les trois quarts de la grille se sont prononcés contre ce déplacement.

Le Grand Prix du Qatar fait beaucoup parler...

Photo de: Honda Racing

Jeudi après-midi, à Phillip Island, ils se sont réunis dans un bureau du circuit pour discuter de la question entre eux, sans la présence d'aucun représentant de MGPSEG.

Lors de cette réunion, plusieurs participants ont proposé de demander aux organisateurs un certain nombre de garanties écrites avant d'accepter de faire le déplacement. Ils souhaitent notamment obtenir l'assurance qu'un plan d'évacuation de l'ensemble du paddock sera prévu si nécessaire, que les frais d'hébergement seront pris en charge en cas de fermeture de l'espace aérien et qu'une assurance rapatriement sera mise en place si le conflit venait à s'intensifier pendant leur présence sur place.

Toutes ces demandes ont été soumises au directeur général adjoint du MotoGP, Carlos Ezpeleta, lors de la réunion de la Commission de sécurité organisée vendredi à 18h dans les bureaux de MGPSEG, sur le circuit australien.

Les équipes travaillent depuis plusieurs semaines en partant du principe que le Grand Prix du Qatar aura lieu. Quoi qu'il en soit, un élément semble désormais clair : cet épisode pourrait être le déclencheur qui permettra à l'association des pilotes, évoquée depuis longtemps, de commencer enfin ses activités.

L'organisation a en réalité été créée il y a trois ans. Sylvain Guintoli avait même été nommé porte-parole, mais le Français n'a finalement jamais pris ses fonctions. Cette fois, l'importance du sujet semble suffisante pour débloquer la situation et permettre à cette union des pilotes de voir le jour.

"Je pense qu'une série de situations nous a amenés à comprendre que cette association était nécessaire. Nous en sommes conscients et nous comprenons que c'est dans notre intérêt. En 2023, une tentative avait été faite pour la lancer, mais aujourd'hui, nous avons tous compris que nous en avions besoin", a déclaré Álex Márquez jeudi à Phillip Island.

"Ce ne sera pas pour ici, mais nous en reparlerons lorsque nous serons de retour en Europe", a ajouté Pecco Bagnaia. "L'unité des pilotes est importante. Nous avons commencé à réfléchir à cette union en 2023, mais pour une raison ou une autre, nous n'avons pas concrétisé le projet. C'est le bon moment pour le relancer et donner davantage de poids à la voix des pilotes."

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