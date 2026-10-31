Analyse

MotoGP GP du Qatar

Pourquoi les tensions entre le MotoGP et les pilotes s’accentuent autour du Qatar

Alors que les pilotes sont réticents à l'idée de se rendre au Qatar, les organisateurs du MotoGP campent sur leurs positions. La menace de sanctions financières et sportives a considérablement fait monter les enjeux.

Oriol Puigdemont

Publié: 31 oct. 2026, 11:33

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Carlos Ezpeleta

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

La majorité des pilotes préfère toujours éviter de se rendre au Grand Prix du Qatar, mais les positions ont considérablement évolué ces derniers jours.

Lors des réunions organisées à Phillip Island le week-end dernier, les trois quarts de la grille avaient exprimé leur opposition à un déplacement à Doha. Une semaine plus tard, ils n'étaient plus que trois à partager cet avis, comme cela est apparu lors de la réunion tenue samedi dans le paddock de Sepang, en Malaisie.

La réunion de vendredi a débuté à 19h et a duré une heure. Elle s'est tenue dans les bureaux du service communication de Yamaha, après que les autorités du championnat ont refusé de mettre une salle de réunion à disposition. Ce détail suffit à lui seul à illustrer à quel point les relations se sont tendues.

Depuis plusieurs jours, les pilotes se résignent à devoir se rendre au Qatar, malgré les réticences de la majorité de la grille, qui reste profondément préoccupée par l'instabilité dans la région depuis le déclenchement de la guerre entre l'alliance américano-israélienne et l'Iran en février.

Bien que le conflit traverse une période d'accalmie relative, personne ne peut prédire comment la situation évoluera à partir de lundi, date à laquelle les États-Unis organisent leurs élections de mi-mandat.

La menace reste présente, même si les différents pays ont adopté des niveaux de prudence variables. La plupart des nations représentées dans le paddock MotoGP conseillent à leurs ressortissants de reporter tout déplacement au Qatar, mais ces recommandations ne constituent pas une interdiction formelle.

Cette distinction est essentielle : une interdiction officielle de voyager pourrait constituer un motif de force majeure, permettant d'annuler l'épreuve sans que le championnat ait à en subir les conséquences financières.

Atmosphere

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En attendant, le Grand Prix du Qatar reste fermement inscrit au calendrier, tant pour les organisateurs que pour les équipes et les pilotes. Ces derniers ont également reçu un ou plusieurs avertissements concernant les conséquences auxquelles ils s'exposeraient s'ils envisageaient de se soustraire à leurs obligations contractuelles.

Selon les informations de Motorsport.com, dans ce différend, les pilotes se retrouvent isolés d'un côté, tandis que leurs employeurs, MGPSEG, détenteur des droits commerciaux du championnat, et la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) se trouvent de l'autre.

Le message qui leur a été adressé est sans équivoque : dans les circonstances actuelles, la course doit avoir lieu.

Du point de vue des organisateurs, une annulation de l'épreuve aurait d'énormes conséquences. C'est d'autant plus vrai que, selon des sources internes à l'organisation interrogées par Motorsport.com, le gouvernement qatari a fourni les garanties nécessaires pour que le Grand Prix puisse se dérouler normalement, tout en assurant la protection de toutes les personnes présentes en cas d'escalade des hostilités.

Ces garanties couvrent notamment un plan d'évacuation de l'ensemble du paddock si nécessaire, une protection financière contre les coûts liés à une éventuelle fermeture de l'espace aérien qatari, ainsi qu'une assurance rapatriement dans le pire des scénarios.

Plus tôt cette semaine, Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint de MGPSEG, s'est rendu à Doha pour participer à une conférence. Ce déplacement lui a permis de constater directement l'ambiance dans la capitale qatarie, où se trouve le circuit de Losail.

"Tout est parfaitement normal", a confié à Motorsport.com un membre de la délégation qui accompagnait le dirigeant.

Ezpeleta s'est ensuite envolé pour la Malaisie, où il est arrivé vendredi, précisément le jour où les pilotes se sont réunis chez Yamaha.

Les pilotes savent déjà à quoi ils s'exposent s'ils décident de ne pas se rendre au Qatar.

À moins de pouvoir justifier leur absence de manière parfaitement légitime et sans équivoque, ils risquent des sanctions à plusieurs niveaux.

D'une part, leurs équipes pourraient leur répercuter les éventuelles pénalités financières infligées par les organisateurs du championnat.

D'autre part, la FIM pourrait considérer leur absence comme une infraction grave au règlement, susceptible d'entraîner des sanctions sportives allant au-delà de la saison en cours et s'étendant à la suivante.

Selon les informations de Motorsport.com, tout pilote qui ne se présenterait pas à Doha pour prendre la piste vendredi risquerait d'être interdit de participation aux deux dernières manches du championnat, au Portugal et à Valence.

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