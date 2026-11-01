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Le MotoGP réagit au retrait de Yamaha du GP du Qatar

Le MotoGP a publié un communiqué après l'annonce de Yamaha, qui fera l'impasse sur la course au Qatar en raison de sa politique d'entreprise.

Rachit Thukral

Publié: 1 nov. 2026, 10:52

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Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le MotoGP a évoqué de possibles "conséquences sportives" pour Yamaha après l'annonce du retrait du constructeur japonais du Grand Prix du Qatar, prévu la semaine prochaine.

Yamaha a provoqué une onde de choc dans le paddock de Sepang dimanche en informant le MotoGP de sa décision de faire l'impasse sur l'épreuve de Losail, programmée du 6 au 8 novembre.

Yamaha Motor Company a invoqué une clause de ses contrats de travail qui lui permet d'interdire à ses employés de se rendre dans des régions touchées par la guerre. Dans un communiqué, le constructeur a indiqué qu'après avoir évalué la situation, il n'avait pas "identifié de raisons suffisantes pour modifier les restrictions de déplacement actuellement en vigueur au sein de l'entreprise".

Cette interdiction de voyager concerne l'équipe officielle Yamaha et pourrait également avoir des répercussions sur son équipe satellite Pramac.

Le MotoGP a désormais réagi à la décision de Yamaha de boycotter l'épreuve qatarie, précisant que toutes les autres équipes avaient confirmé leur déplacement à Doha pour la 20e manche du championnat.

Le championnat a indiqué que Yamaha s'exposait à des conséquences sportives pour avoir enfreint son contrat avec le MotoGP. Les sanctions précises seront déterminées par la FIM, l'instance dirigeante du sport motocycliste.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Le MotoGP est déçu par la décision de Yamaha de ne pas participer au Grand Prix du Qatar. Nous reconnaissons que l'équipe est soumise à une politique d'entreprise plus large qui limite les déplacements au Moyen-Orient, mais nous ne pensons pas que cette décision reflète les nombreuses garanties apportées à toutes les parties prenantes du championnat", indique le communiqué.

"Après consultation de l'État du Qatar, du circuit international de Lusail, de conseillers indépendants en matière de sécurité et dans le cadre de son propre processus continu d'évaluation des risques, le MotoGP n'a reçu aucune information qui justifierait une modification du dispositif actuellement prévu pour l'événement."

"Nous avons communiqué cette position, ainsi que les dernières informations disponibles, à l'ensemble des constructeurs et des équipes aujourd'hui. Nous saluons la confirmation des autres acteurs de la grille qu'ils participeront à l'épreuve au Qatar et les remercions pour cet engagement."

"Outre les implications contractuelles de la décision de Yamaha au regard de ses accords avec le MotoGP et l'IRTA, sa non-participation entraîne également des conséquences sportives. Celles-ci seront gérées par la FIM conformément au règlement du championnat."

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