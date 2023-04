Le MotoGP recrute son directeur commercial en NBA

Charger le lecteur audio

Motorsport.com est en mesure de confirmer que Dan Rossomondo a été choisi pour succéder à Manel Arroyo, qui a quitté son poste en début d'année. Il va ainsi devenir le nouveau directeur commercial du MotoGP. Après avoir travaillé pendant plus de 15 ans pour la NBA aux États-Unis, où il occupait jusqu'à très récemment le poste de vice-président senior des alliances internationales et des médias, Dan Rossomondo a dit oui à la Dorna, promoteur du championnat du monde MotoGP.

Avant de rejoindre une première fois ce qui est la plus grande ligue de basketball au monde, en 2004, il a travaillé au département promotion du Madison Square Garden de New York ainsi que pour l'agence de divertissement IMG. Au sein de la NBA, avant d'y occuper ses fonctions les plus récentes, il a d'abord œuvré dans le domaine du marketing et a notamment supervisé le développement commercial international du championnat.

Originaire du New Jersey, Dan Rossomondo devrait être présent dans le paddock du MotoGP dès la semaine prochaine, dans le cadre du Grand Prix des Amériques qui se déroulera à Austin, sur le Circuit of the Americas, au Texas.

En plus de diriger le département chargé de gérer les ventes des droits du championnat MotoGP, l'Américain sera également à la tête du groupe responsable des activités numériques, qui est devenu l'un des domaines les plus importants pour la Dorna ces derniers temps.

Avec le recrutement de Dan Rossomondo, les dirigeants du MotoGP espère accroître encore la popularité du championnat, surtout dans la lignée de l'introduction cette année du nouveau format des week-ends avec l'apparition des courses sprint chaque samedi de Grand Prix.

Malgré l'avis négatif exprimé par certains pilotes, dont Fabio Quartararo, à l'encontre de cette nouveauté majeure, les réactions plus générales sont perçues comme très positives, tant par les détenteurs de droits audiovisuels que par les sponsors et le public.