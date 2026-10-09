Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes

Le MotoGP affirme avoir encouragé les équipes à consulter leurs pilotes au sujet du changement décidé pour le format des week-ends de Grand Prix à partir de 2027, tout en soulignant rester ouvert à toute suggestion concernant le règlement sportif.

Le championnat a reçu des réactions mitigées concernant la série de changements annoncés pour la saison prochaine, notamment l'introduction d'une deuxième séance de qualifications pour les courses sprint et la suppression du warm-up du dimanche.

Certains top pilotes ont également laissé entendre qu'ils n'avaient pas eu leur mot à dire dans le processus décisionnel, tout en exprimant leurs inquiétudes quant au fait que ce nouveau format pourrait accroître le risque de blessures.

Pedro Acosta a notamment déclaré : "Peu importe ce que l'on pense, ils ne nous ont pas laissé le choix." Marc Marquez, quant à lui, est allé plus loin lors de la conférence de presse de jeudi, affirmant : "Ce sont les équipes et l'organisation qui décident, donc soit on l'accepte, soit on s'en va."

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Le MotoGP a toujours soutenu que ce changement de format avait été initié par les équipes et les constructeurs eux-mêmes, qui souhaitaient réduire le temps total passé en piste et améliorer le spectacle.

S'adressant aux médias lors d'une interview spéciale à Mandalika vendredi, le directeur général adjoint du MotoGP, Carlos Ezpeleta, a déclaré que les pilotes étaient invités à s'adresser directement à MotoGP SEG et à faire part de leur point de vue sur le nouveau format, notamment lors des réunions de la Commission de sécurité organisées le vendredi.

Il a toutefois souligné que le MotoGP avait déjà pris l'initiative de demander aux équipes de recueillir les retours de leurs pilotes, même si le niveau de communication au sein de chaque équipe variait.

"Il faudrait demander aux équipes dans quelle mesure les pilotes sont impliqués", a déclaré Carlos Ezpeleta. "Nous ouvrons nos portes tous les vendredis après-midi aux pilotes. Certains d'entre eux se présentent et nous leur expliquons nos idées en leur exposant notre raisonnement."

"Nous insistons, voire demandons expressément aux équipes de dialoguer avec les pilotes, mais les résultats ont été plutôt mitigés lors des deux derniers Grands Prix. Pour être honnête, avec autant de pilotes qui changent d'équipe, de nombreuses équipes ont adopté des approches différentes quant à la manière dont elles ont intégré les pilotes."

Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint de MotoGP SEG Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Ezpeleta a souligné que le MotoGP avait clairement fait savoir aux équipes que tout changement ne devait être introduit qu'après consultation de leurs pilotes sur la question.

"Le MotoGP est plus ouvert que n'importe quel autre sport au monde. Il y a d'une part la Commission Grand Prix, qui est chargée de modifier les règles, et d'autre part les contributions de l'IRTA."

"Nous avons clairement indiqué aux équipes que nous ne devrions apporter ces changements qu'une fois qu'elles auront discuté avec les pilotes et qu'elles les auront impliqués. Je pense que c'est aux pilotes et aux équipes de s'en charger."

Lorsqu'il lui a été fait remarquer que les équipes pourraient filtrer les retours des pilotes pour servir leurs propres intérêts, Carlos Ezpeleta a ajouté : "Ou l'inverse. Pour bon nombre de décisions, comme déterminer la durée nécessaire du warm-up pour vérifier la sécurité des motos, les équipes sont mieux placées. Les pilotes auront bien sûr leur mot à dire."

"Nous n'avons pas de contrats avec les pilotes. Nous avons des contrats avec les équipes. Eux [les pilotes] font partie de la gouvernance du championnat. Nous ne disons en aucun cas que les pilotes ne devraient pas être impliqués. Notre porte a toujours été ouverte et il existe une Commission de sécurité depuis très longtemps. Dans ce cadre, nous donnons toujours notre avis sur chaque changement que nous souhaitons apporter."

Ezpeleta répond aux inquiétudes en matière de sécurité

Avec l'introduction d'une deuxième séance de qualifications et les 22 pilotes partageant la piste à chaque séance, certains pilotes craignent de devoir prendre davantage de risques pendant les week-ends de course, ce qui pourrait les exposer davantage aux blessures.

En réponse, Carlos Ezpeleta a fait valoir que les modifications apportées au programme du vendredi – la deuxième séance d'essais ne déterminant plus automatiquement les qualifications pour la Q2 – garantiraient que les pilotes n'auront pas besoin d'effectuer des tours supplémentaires avec peu de carburant à un rythme de qualification.

Il a également expliqué que le MotoGP réduirait le nombre de pneus alloués pour les qualifications en 2027, ce qui inciterait moins les pilotes à repousser leurs limites, au risque de tomber.

"Il y a eu plusieurs propositions ou itérations dont l'objectif était en quelque sorte de maintenir ou de ne pas augmenter le niveau de risque par rapport à aujourd'hui", a-t-il déclaré. "Le nombre de tours chronométrés reste le même, ce qui correspond en gros au temps pendant lequel ils sont sous pression."

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) et Ai Ogura (Trackhouse Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La séance du vendredi après-midi sera entièrement libre. Ainsi, même dans ces circonstances, par exemple en cas de changement de conditions météo, il ne serait pas nécessaire pour les pilotes de repousser leurs limites à plusieurs reprises.

"Le nombre de pneus que les pilotes pourront utiliser lors de ces séances de qualifications sera fortement limité. Bien qu'il s'agisse d'une stratégie et que les équipes et les pilotes soient libres de l'utiliser comme bon leur semble, lorsque le nombre de pneus est limité, il faut en réalité pousser moins fort, car si l'on commet une erreur, on part en fond de grille. Actuellement, les pilotes peuvent utiliser tellement de pneus qu'après une chute, ils ont une seconde chance, ce qui ne sera plus le cas à l'avenir."

"Nous avons pris de nombreuses mesures cette année : allongement de la grille, élargissement de la grille, suppression des dispositifs de départ. Malheureusement, les blessures font partie de ce sport, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du paddock.

Nous avons également constaté de nombreuses blessures en dehors des Grands Prix ces deux dernières années."

Carlos Ezpeleta a ajouté que le MotoGP était "ouvert à tout changement et à toute amélioration du calendrier", alors que des discussions sont en cours quant à la possibilité de réintroduire le warm-up l'année prochaine.