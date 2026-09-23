Le MotoGP serre la vis sur les essais de départ

La Commission Grand Prix, composée de représentants de la FIM, du MotoGP, de l’association des équipes et de l’association des constructeurs, a annoncé ce mercredi une série de modifications pour les règlements MotoGP, Moto2 et Moto3, dont certaines avec une mise en application immédiate.

La principale décision porte sur la sécurité dans la voie des stands pour la catégorie MotoGP. Dès le Grand Prix du Japon, qui aura lieu la semaine prochaine à Motegi, il sera interdit de pratiquer des essais de départ depuis la pitlane, ceux-ci étant dorénavant réservés exclusivement à une fenêtre de temps dédiée à ces exercices après les essais libres du vendredi. Cette mesure était déjà en vigueur sur la plupart des épreuves du championnat, et elle est désormais généralisée de manière officielle.

"Auparavant, les essais de départ étaient autorisés à la sortie des stands sur un peu plus de 30% des circuits du calendrier. Avec la mise en place de zones dédiées aux essais de départ sur l'ensemble du calendrier, ainsi que d'une session spécifique aux essais de départ pour le MotoGP lors de chaque Grand Prix, les essais de départ depuis les stands sont désormais interdits sur tous les circuits, avec effet immédiat", indique la décision rendue publique par le championnat.

En MotoGP, il a également été décidé que la limite de régime de 20 000 tr/min programmée dans le logiciel de l'ECU serait désormais inscrite au règlement, et ce par souci de clarté.

Plusieurs changements en Moto2 et Moto3

D'autre part, des changements ont été décidés pour les concessions en Moto2, faisant suite à l’arrivée d’une nouvelle spécification du moteur Triumph la saison prochaine, impliquant la conception d'un nouveau châssis pour s'y adapter.

"L'introduction d'une nouvelle spécification de moteur Moto2 en 2027 entraînera le développement de nouveaux châssis. Par conséquent, toutes les équipes Moto2 débuteront la saison 2027 sans aucune concession, et le classement sera révisé à mi-saison", est-il indiqué.

"Les constructeurs de châssis pourront effectuer une mise à jour, soit sur leur châssis, soit sur leur bras oscillant, au cours de la saison, en raison du nombre limité d’essais de pré-saison disponibles avec le nouveau moteur et le nouveau châssis."

"Les composants aérodynamiques seront gelés sur la base des conceptions de 2026, et une limite sera imposée quant au nombre de conceptions antérieures pouvant être utilisées, afin de maîtriser les coûts."

Enfin, les catégories Moto2 et Moto3 passeront à des carburants d'origine 100% non fossile en 2028. Une mesure qui vise à assurer la continuité avec l'introduction du nouveau moteur Triumph en 2027 et celle de nouvelles motos en Moto3 en 2028.