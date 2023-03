Test de Portimão : dernier rendez-vous d'importance avant la saison

Charger le lecteur audio

Après le Shakedown Test et le test de Sepang, une dernière séance d'essais officielle va réunir les pilotes de course MotoGP ce week-end. Le rendez-vous est cette fois donné au Portugal, sur le circuit de Portimão (autrement appelé l'Autodromo Internacional do Algarve), où se déroulera le premier Grand Prix de la saison dans deux semaines.

Quand se déroule le test de Portimão ?

Les essais d'intersaison sont très limités pour les pilotes titulaires. Ils ont déjà roulé un jour à Valence au mois de novembre, puis trois jours à Sepang au mois de février. Ils termineront leurs tests de pré-saison cette semaine, avec deux journées de piste à Portimão samedi 11 et dimanche 12 mars.

Chaque jour, la piste sera ouverte de 9h30 à 17h45 heure locale (soit de 10h30 à 18h45 heure française compte tenu de l'heure de décalage horaire avec le Portugal). À noter que le dernier quart d'heure est destiné à réaliser des essais de départ uniquement. Ce sont donc 16 heures de roulage au maximum qui sont prévues, et ce en espérant que la météo sera de la partie car les équipes ont été accueillies par la pluie jeudi pour s'installer sur place.

Qui sera en piste ?

Tous les pilotes de course engagés pour le championnat 2023 seront présents. Ils sont au total 22 pilotes titulaires représentants 11 équipes et cinq constructeurs, dont huit qui ont changé de team par rapport à l'année dernière, ainsi qu'un rookie, Augusto Fernández qui va courir pour Tech3. Tous ont déjà travaillé avec leur nouvelle équipe ou leur nouvelle moto le mois dernier, mais plusieurs présentations officielles ont eu lieu entre-temps, ce qui permettra de voir plus de livrées 2023 en piste ce week-end. Seul le team RNF, qui devient l'équipe satellite Aprilia cette année, n'a pas encore organisé sa présentation, prévue la semaine prochaine.

Les pilotes essayeurs pourront eux aussi rouler lors de ce test, mais tous ne seront pas présents. À l'heure actuelle, on a la confirmation de la participation de Michele Pirro pour Ducati et de Stefan Bradl pour Honda. Des essais privés ont cependant eu lieu ces derniers jours afin de poursuivre le travail sur une piste différente et loin des curieux.

Quel est l'enjeu du test de Portimão ?

Ces deux jours sont particulièrement importants pour toutes les équipes, qui vont finaliser leurs essais de pré-saison à cette occasion. Les moteurs 2023 et la première option de package aérodynamique devant être homologués avant le premier Grand Prix, il s'agit de recueillir des données qui viendront appuyer des choix à la portée majeure pour le championnat à venir.

Tous les pilotes vont par ailleurs chercher à profiter au maximum du temps de piste qui leur est offert pour apprendre à mieux connaître leur moto 2023, notamment ceux qui ont changé de marque, et évaluer les pièces développées par les constructeurs. Ceux qui ont obtenu de bons résultats à Sepang chercheront à les confirmer sur une piste à la typologie différente, mais d'autres sont encore en quête de performance et veulent voir des progrès lors de ce dernier roulage avant les courses.

Ainsi, Yamaha n'a pas caché avoir quitté la Malaisie sans avoir pu passer en revue l'intégralité de son programme, mais aussi avec une faiblesse encore très nette sur le tour lancé malgré une amélioration satisfaisante de sa vitesse de pointe. Honda a réalisé beaucoup d'expérimentations et va devoir mettre de l'ordre dans les solutions testées et répondre aux attentes de Marc Márquez, impatient de voir les performances s'améliorer ; pour le moment, la RC213V n'est pas au niveau souhaité. Chez KTM, on admet avoir eu du mal à répondre aux attentes malgré les éléments testés à Sepang et il s'agira de faire le tri cette semaine et de tenter de se hisser dans la hiérarchie.

Dans le stand Aprilia, on attend une nouvelle évolution moteur et on va également chercher à mieux régler le nouvel ECU qui a posé des soucis en Malaisie, mais la performance pure affichée le mois dernier était déjà prometteuse. Le clan Ducati, lui, était serein lors du premier test de l'année et c'est sa suprématie qu'il tentera de confirmer, sans aucun nuage à l'horizon.

Aucun nuage à l'horizon chez Ducati

Quand débutera la saison MotoGP ?

Dans deux semaines, ce sera l'heure d'entrer en compétition avec le premier Grand Prix du championnat, le GP du Portugal organisé sur ce même circuit. Le temps passé en piste servira donc aux équipes les plus avancées pour préparer les réglages des machines en vue des premières courses, le sprint qui sera organisé samedi 25 mars et la course principale du dimanche 26 mars.

Rappelons que 21 manches sont prévues au calendrier cette année, du jamais-vu, avec un total de 42 courses dû à l'introduction du format sprint. Une fois la saison lancée, il ne restera que deux tests ouverts aux titulaires : le 1er mai à Jerez au lendemain du GP d'Espagne, et le 11 septembre à Misano après celui de Saint-Marin.

Vous pourrez suivre le test de Portimão grâce à Motorsport.com, puisque nous publierons le compte-rendu de chaque journée et vous proposerons, grâce à notre reporter Oriol Puigdemont présent sur place, toutes les infos à ne pas manquer, ainsi que les réactions des pilotes et les photos de ces trois jours d'essais.