Comment MotoGP Unlimited montre le divorce Viñales-Yamaha de l'intérieur

Avec la sortie aujourd'hui de la première saison de MotoGP Unlimited sur Prime Video, chacun peut se replonger dans le championnat 2021, montré à la fois en piste et depuis les coulisses à travers huit épisodes d'une cinquantaine de minutes. Les producteurs se sont particulièrement intéressés à certains pilotes, identifiés avant le début de la saison, et ils ont assurément eu le nez fin en choisissant en particulier Maverick Viñales.

Le pilote espagnol a voulu jouer le jeu à fond et ne rien cacher, et le lancement de la saison complète montre en effet qu'il est l'un de ceux qui se sont livrés le plus, allant jusqu'à accepter d'être filmé dans des moments très intimes de sa vie privée. Mais le hasard a aussi voulu que ce tournage à ses côtés et au sein de son équipe coïncide avec l'explosion de son rapport avec Yamaha, allant jusqu'à la fin anticipée de son contrat et son transfert en cours de saison chez Aprilia.

MotoGP Unlimited apporte ainsi un regard nouveau sur ces événements qui constituent une grande part des épisodes 4, 5 et 6. Après avoir remporté le premier Grand Prix de l'année, au Qatar, et avoir connu les joies de la paternité, on découvre peu à peu un Maverick Viñales plus sombre, oscillant selon les mots de Lin Jarvis dans la série entre un caractère "extrêmement positif" et une "tendance à parfois être déprimé ou à se démotiver", "parfois coupable de faire peser de très grosses attentes sur ses épaules".

Si le changement de chef mécanicien mis en place par Yamaha au printemps est rapidement survolé par la série, on voit Viñales le visage fermé durant le Grand Prix des Pays-Bas, lui qui se dit heureux de son podium (il y a décroché la deuxième place derrière Fabio Quartararo) mais avouant ne pas avoir envie de le fêter avec son équipe... Nous sommes alors à la veille de l'annonce de la rupture anticipée de son contrat pour la fin de la saison et l'ambiance que montrent les caméras qui s'immiscent dans le stand est pour le moins pesante.

Les scènes inédites, dans l'intimité du pilote, traduisent son mal-être, mais les interviews qui accompagnent le récit sont tout aussi lourdes de sens, à l'instar du moment où Massimo Meregalli concède : "Quelque chose s'est complètement brisé entre nous". On le sait, après cette première rupture s'ensuit une seconde, cette fois radicale, à la suite du Grand Prix de Styrie, course que Viñales démarre des stands après avoir calé sur la grille et qu'il termine en mettant volontairement son moteur en surrégime. Les caméras saisissent alors une brève altercation entre le pilote et Lin Jarvis lors du retour au stand, Maverick Viñales accusant Yamaha d'avoir trafiqué sa moto face à un directeur interloqué, qui ne peut que démentir.

La suite, on la connaît : l'Espagnol sera suspendu pour la course suivante, avant la rupture définitive de son contrat. En se livrant face à la caméra, il s'explique sur ces faits sans cacher le profond mal-être qu'il ressentait dans son équipe. "Ils m'ont suspendu parce que j'ai essayé de casser la moto et parce qu'ils étaient en colère. Et je le comprends parfaitement, je le serais aussi à leur place. Mais je leur ai expliqué mes raisons. J'étais frustré, j'étais vraiment très en colère, et c'était le seul moyen d'évacuer ma frustration. Je pensais que cette histoire se règlerait entre nous, mais ils ont voulu me faire passer pour le méchant", regrette-t-il dans la série.

"Il fallait que ça s'arrête, parce que je m'engageais dans une voie où je n'avais plus de plaisir à piloter. J'ai passé de nombreuses nuits à pleurer car je ne comprenais pas, j'étais frustré. Je l'ai tellement mal vécu que je ne veux plus jamais revivre ça. Je veux être heureux", ajoute Maverick Viñales, avant un autre extrait d'interview qui sert de point final à ce divorce. Lorsqu'il lui est demandé s'il a pu envisager de retourner chez Yamaha, il affirme en effet : "Non, je n'y serais jamais retourné et je n'y retournerai jamais. Je préfère encore arrêter de piloter. Autant m'arrêter, franchement, je vous le dis avec le cœur."

Après une scène surréaliste montrant Maverick Viñales qui regarde le Grand Prix d'Autriche (pour lequel il est suspendu) sur son téléphone tout en prenant un déjeuner à l'hôtel, partagé entre l'excitation de cette course à rebondissements et une évidente frustration, l'épisode 6 montre ses débuts chez Aprilia et ce qui a tout d'un renouveau pour lui. Parfois secret ou incompris, Maverick Viñales ressort de toute évidence comme l'un des personnages principaux de cette série qui tente d'apporter un regard nouveau sur le MotoGP.