Le tournage de la deuxième saison de MotoGP Unlimited suspendu

Charger le lecteur audio

L'an passé, la Dorna et Amazon ont passé un accord pour créer une série documentaire sur les coulisses du championnat, nommée MotoGP Unlimited. La première saison, qui s'est concentrée sur la façon dont certains pilotes ont vécu la campagne 2021, est disponible sur la plateforme Prime Video depuis le mois de mars. Le tournage de la deuxième saison, qui avait été entamé, a été suspendu.

Manel Arroyo, directeur commercial de la Dorna, a confirmé à Motorsport.com que l'idée est d'analyser toutes les données de la première saison puis, selon les résultats de ces études, de reprendre le tournage en vue d'une diffusion en 2023. "Nous voulons analyser toutes les informations pour être en mesure de prendre les meilleures décisions possibles", a déclaré Arroyo ce vendredi depuis son bureau sur le circuit de Jerez.

Malgré la liberté de mouvement accordée aux équipes de Mediapro, en charge de la production des huit épisodes de la première saison, certains aspects ont fait débat, comme le fait que certains protagonistes s'exprimaient en italien ou en espagnol, ou la date fixée pour le lancement du programme. MotoGP Unlimited est apparu sur Prime Video le 14 mars, alors que la saison 2022 avait débuté, et après plus d'un mois de promotion avec des avant-premières dans plusieurs capitales européennes, dont Paris, en présence de certains pilotes suivis par la série documentaire.

Un autre aspect évalué par la Dorna est la possibilité de diffuser le programme sur des marchés où la plateforme d'Amazon n'est pas disponible. "Nous ne voulons rien précipiter. Nous sommes satisfaits du produit final mais il y a des éléments qui peuvent être améliorés", a souligné Arroyo.

Les séries documentaires sur le monde du sport se sont multipliées ces dernières années et dans les sports mécaniques, l'impulsion a été donnée par Drive to Survive, consacrée à la Formule 1 et diffusée sur Netflix. Face au succès populaire de ce programme, l'IndyCar songe également à créer une série documentaire, sous une forme qui reste à définir.