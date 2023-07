À quoi ressembleraient les MotoGP sans leurs ailerons ?

On les accuse parfois de tous les maux. Les ailerons qui ont fleuri sur les machines du MotoGP des dernières années seraient en partie responsables des difficultés pour dépasser, en perturbant l'équilibre de la moto d'un pilote positionné dans le sillage d'un rival, et le travail aérodynamique serait si évolué qu'il empêcherait de nouvelles marques de se lancer la catégorie.

Nous avons donc décidé d'imaginer à quoi ressembleraient les machines... sans leurs ailerons ! Elles retrouvent ainsi une apparence proche de celle qu'elles avaient il y a moins de dix ans. Il s'agit naturellement d'un pur exercice de style, les carénages des motos étant définis selon les éléments aérodynamiques qui seront ajoutés dessus, mais voici à quoi ressembleraient les motos de la saison 2023 si elles étaient dépourvues de toutes leurs ailettes.

Ducati Desmosedici

Ducati est à la pointe du développement aérodynamique et d'imposants ailerons étaient apparus sur sa machine avant d'être interdits en 2017. La machine italienne a aujourd'hui des éléments à l'avant de la moto, plusieurs éléments destinés à diriger l'écoulement de l'air sur le côté et depuis un an, elle a gagné des ailettes derrière la selle, destinées à stabiliser la moto au freinage.

KTM RC16

La KTM a elle aussi un imposant aileron à l'avant ainsi que des ailettes sur le côté, et elle a elle aussi gagné un élément aérodynamique à l'arrière, dans une forme néanmoins très différente de la solution choisie par Ducati. La marque autrichienne est elle aussi à la pointe dans l'aérodynamique et a d'ailleurs noué un partenariat avec l'équipe de F1 Red Bull pour progresser sur ce front.

Aprilia RS-GP

L'Aprilia se distingue surtout par son aileron avant en forme de moustache. La marque italienne a testé des solutions plus agressives au cours des tests hivernaux mais ne les a pas conservées pour les courses.

Honda RC123V

Les constructeurs japonais se montrent moins créatifs que les européens dans le domaine de l'aérodynamique, ce qui se constate sur la Honda. L'aileron avant de la RC213 rappelle ceux utilisés sur la Ducati et la KTM, mais dans une forme plus modeste, et la machine n'a pas de véritable appendice aérodynamique le côté, même si des entrées d'air sont profilées.

Yamaha M1

L'élément aérodynamique le plus imposant de la Yamaha est à l'avant, mais des appendices sont également présents sur les côtés. Le constructeur d'Iwata est le seul à ne pas avoir cédé à la mode de l'aileron à l'arrière de la moto, même si plusieurs versions ont été testées et que Fabio Quartararo a disputé le GP d'Allemagne avec l'une d'entre elles.