Le premier verdict des motos 2027 : "Le style est très différent"

La journée de lundi était importante pour quelques pilotes du plateau, puisqu'ils ont eu leur premier avant-goût des machines 2027 et des pneus Pirelli.

Peu d'informations ont filtré et rares ont été les pilotes enclins à entrer dans le détail, entre la volonté de préserver des secrets en interne et l'impossibilité de montrer des motos avec des pneus Pirelli pour le moment, puisque le championnat est contractuellement lié à Michelin jusqu'à la fin de l'année.

"La première impression est toujours une première impression", s'est contenté de commenter Marc Márquez après avoir piloté la Ducati. "Il faut faire attention à tout. L'équipe a beaucoup de travail, il y a beaucoup à faire sur les changements dans le championnat. Le point de départ n'était pas mauvais."

Raúl Fernández a testé l'Aprilia mais il n'a pas voulu livrer le moindre secret. "Ce que je peux vous dire, c'est que vous verrez une moto de course très sympa, et qu'elle est super fun", a promis le pilote Trackhouse.

Les pilotes Honda ont finalement été les plus bavards. Le constructeur japonais a décidé de faire rouler Joan Mir et Luca Marini même si le premier est attendu sur la Ducati de Gresini l'an prochain, et que le second devrait également partir.

"Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux pas trop en dire, mais la moto est fun", a déclaré Mir, avant de décrire quelques différences avec les motos actuelles : "La vitesse en courbe est plus élevée, la vitesse [de pointe] est évidemment plus faible. Il y a une grosse marge de progrès dans un nouveau projet, ce qui est fantastique."

Luca Marini décrit une moto 2027 moins puissante. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La cylindrée des motos sera réduite, passant de 1000cc à 850, et les machines seront légèrement simplifiées, avec moins d'appendices aérodynamiques et une disparition du holeshot device arrière. "Il y a moins de puissance, parce qu'après les 1000cc, la 850 paraît très lente", a jugé Toprak Razgatlioglu chez Yamaha. "Mais c'est le règlement, on doit s'y adapter.

Marini a lui aussi perçu une puissance plus faible. "On a un peu moins de vitesse dans les passages de rapports, parce que le niveau des moteurs actuels est incroyable", a-t-il souligné. "Quand on met la quatrième, la cinquième, la sixième, la moto continue à pousser, elle veut cabrer [..]. Le niveau actuel des constructeurs est incroyable."

"Ils vont faire un petit pas en arrière, avec un peu moins de puissance, mais c'est sûr qu'à l'avenir, dans quelques années, ils reviendront un peu plus forts. Mais la moto est très sympa."

"C'est vrai que le style est très différent", a confirmé Mir, décrivant une moto "probablement" moins physique et "plus légère" dans son comportement. Le retrait du holeshot device ne l'a cependant pas beaucoup perturbé : "Sur la 1000cc, on n'utilise pas le device dans tous les virages. On sait comment fonctionne une moto sans le device. "

Augusto Fernandez apprécie d'avoir une machine sans variateur de hauteur. "Ça donne plus les sensations d'une vraie moto", a détaillé le pilote d'essais de Yamaha. "On retrouve une moto que l'on pilote soi-même, on n'est pas à suivre la moto et à faire des choses sur les devices. Pour moi, c'est plus fun amusant à piloter. Il y a moins de puissance, sans aucun doute, on le sent mais pas tant. C'est plus une vraie moto, naturelle."

"Pour les pilotes, et à voir de l'extérieur, je pense que ce sera plus amusant, parce qu'on peut plus jouer sur la moto, peut-être grâce au pneu aussi", a-t-il ajouté. "Je pense qu'on peut se battre en étant plus proche, sans que ce soit dangereux. C'est l'impression, on verra !"