Le Mugello agrandit le dégagement à San Donato

Le circuit du Mugello a profité des fêtes de fin d'année pour mener des travaux en vue, notamment, du prochain Grand Prix d'Italie MotoGP. L'attention s'est portée principalement sur la zone de la ligne droite principale et du premier virage, le fameux San Donato, où chaque année les bolides atteignent des vitesses étourdissantes.

C'est là, la saison dernière, que Brad Binder a établi le nouveau record officiel de vitesse de pointe en MotoGP, sa KTM ayant été flashée à 366,1 km/h par les capteurs positionnés au bout de cette ligne droite, l'une des plus longues du calendrier avec 1,141 km. Bombée, elle se termine par une portion en descente et s'ensuit un freinage ultra exigeant pour entrer dans le virage de San Donato.

Les MotoGP doivent descendre sous les 90 km/h, au prix d'une énorme décélération (Brembo la mesure entre 1,5 g et 1,6 g) et d'un freinage sur 320 m environ. Le passage est si impressionnant que, pour le GP d'Italie 2008, c'est la sensation ressentie par le pilote à cet endroit que Valentino Rossi avait représentée sur le fameux casque qui le montre la bouche grande ouverte et les yeux écarquillés.

Des travaux ont été menés pour agrandir le dégagement qui longe la ligne droite sur 450 m, ainsi que le bac à gravier du virage 1, en augmentant l'espace séparant la piste du mur de protection. Il fallait pour cela reculer la voie de service.

Le but de l'ensemble des travaux était d'apporter une plus grande sécurité dans cette portion clé du circuit, compte tenu des limites sans cesse repoussées des performances des MotoGP. En seulement quatre ans, la V-max a par exemple été augmentée de 9,4 km/h au Mugello. La saison dernière, aucun des concurrents MotoGP n'avait fait moins que 350 km/h de pointe. L'intégralité des cinq constructeurs du championnat, avec au total 12 pilotes, y avaient même passé le cap des 360 km/h, alors que seule une poignée de Ducati et de KTM y étaient parvenues jusqu'alors.

Photo by: Autodromo del Mugello Les travaux menés au Mugello pour agrandir les voies de dégagement dans la ligne droite et à San Donato.

"La sécurité d'un circuit n'est pas un élément statique. Au contraire, c'est un défi continu à la recherche de solutions pour réduire le risque minimum", explique Paolo Poli, directeur du circuit. "Les études continues et les investissements importants que nous avons menés visent à augmenter encore les standards déjà très élevés du Mugello avec pour objectif de permettre à tous les pilotes qui le fréquentent, qu'ils soient professionnels ou non, de vivre leur passion sur un site qui soit toujours à l'avant-garde de la sécurité et qui soit une référence à l'international."

D'autres travaux ont été menés en parallèle au Mugello. Ceux-ci portaient sur la création d'une zone bitumée à l'entrée du virage 8 (Arrabbiata 1) et le remplacement des vibreurs dans le virage 3 (Poggio Secco), à la sortie du virage 9 (Arrabbiata 2) et au virage 11 (Palagio).

Prévu du 31 mai au 2 juin, le Grand Prix d'Italie sera la huitième manche de la saison MotoGP 2024, précédé par plusieurs autres événements sur place.