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Le Mugello prolonge à son tour son contrat avec le MotoGP

Le GP d'Italie a prolongé son contrat pour accueillir le MotoGP au moins jusqu'à la saison 2031.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
La ligne droite de départ/arrivée au Mugello

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le MotoGP continue à dessiner l'avenir de ses saisons. On sait que le calendrier 2027 sera publié vendredi à 12h00 et les annonces autour des contrats des circuits se multiplient depuis quelques jours, de la date du GP de Valence 2027 à la prolongation de Portimão, en passant par la disparition du GP de Hongrie.

L'un des événements phares de la saison, le GP d'Italie disputé sur le Mugello, a quant à lui vu son contrat prolongé pour cinq éditions, jusqu'en 2031. L'épreuve reste sur une affluence record de 178 723 spectateurs sur l'ensemble du week-end cette année, et elle a fêté le cinquantenaire de son apparition au championnat du monde l'an passé.

"Le Mugello est bien plus qu'un simple circuit de Grand Prix", déclare Carlos Ezpeleta, récemment nommé directeur général adjoint du MotoGP. "C'est l'un des berceaux spirituels du MotoGP, où la passion des supporters italiens et l'histoire de notre sport créent une ambiance unique en son genre."

"Chaque année, cet événement nous rappelle pourquoi il reste l'un des plus exceptionnels du calendrier, et nous sommes fiers d'assurer sa place dans l'avenir du MotoGP."

Le circuit du Mugello va rester au calendrier du MotoGP jusqu'en 2031 au minimum.

Le circuit du Mugello va rester au calendrier du MotoGP jusqu'en 2031 au minimum.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Détenu par Ferrari, le Mugello permet à la Toscane de briller à travers le monde. "Le circuit du Mugello est un fleuron de la Toscane et de l'Italie tout entière", se félicite même Eugenio Giani, le président de la région, ravi des retombées pour l'image de la Toscane et de son effet positif sur le tourisme.

"Situé aux portes de Florence, le Mugello constitue un atout stratégique pour notre région, et nous nous engageons à soutenir le circuit afin que les grands événements puissent, de plus en plus, servir de catalyseurs pour la visibilité, le développement durable et de nouvelles opportunités."

Paolo Poli, le directeur du circuit, espère aussi que l'épreuve va continuer à se développer. "[L'accord] offre une base solide pour le développement continu du circuit, garantissant ainsi qu'il reste une référence sur la scène internationale et l'un des événements phares du calendrier du MotoGP pour les fans du monde entier", souligne-t-il.

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