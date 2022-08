Deux à trois courses "très importantes" pour l'avenir de Nakagami

Charger le lecteur audio

Takaaki Nakagami le sait, son avenir n'est à ce jour pas assuré au sein du team LCR et du groupe Honda en MotoGP. Avec un contrat arrivant à échéance à la fin de cette année, le pilote japonais subit la tension d'un marché très ouvert, notamment bousculé par le départ de Suzuki, annoncé au printemps. Ses résultats jouent également contre lui, courant toujours après la victoire et même le podium pour ce qui est sa cinquième saison dans la catégorie reine.

Le team LCR, qui l'aligne depuis 2018, base son fonctionnement sur une double sponsorisation, l'une des deux machines étant financée par Idemitsu et spécialement destinée à un pilote japonais. Or, l'étoile montante Ai Ogura, qui s'illustre en Moto2, ferait une recrue de choix pour le groupe afin d'apporter du sang neuf et une nouvelle source d'intérêt dans le programme MotoGP. Neuf ans plus jeune qu'un Nakagami bientôt trentenaire, Ogura semble tout bonnement destiné à prendre cette place, pourtant Lucio Cecchinello affirme ce week-end que l'affaire n'est pas encore entendue.

"Ce n'est pas encore décidé", a fait savoir le patron du team LCR auprès du site officiel du MotoGP, en marge des premiers essais libres à Silverstone. "Il y a encore deux options : Taka et possiblement Ai Ogura. Ai Ogura représente l'avenir. Taka est un pilote très fort actuellement, il a beaucoup d'expérience en MotoGP et il est très important pour nous de continuer à développer la moto grâce à ses connaissances et à sa langue. Il transfère les informations aux ingénieurs japonais."

"Avec Honda, nous n'avons pas encore pris de décision finale pour l'avenir. Ces deux ou trois prochaines courses vont définitivement être très, très importantes pour l'avenir de Taka", a affirmé le responsable italien. Et Nakagami est attendu au tournant dès la course de ce week-end, qui marque la reprise du championnat après plus d'un mois de pause. "Taka Nakagami a toujours aimé ce circuit, il y a fait de très bonnes courses par le passé. Nous espérons qu'il sera en mesure de montrer et d'obtenir de très bons résultats sur cette piste", a fait savoir Lucio Cecchinello.

Vers trois nouveaux pilotes chez Honda ?

Trois des quatre pilotes Honda évoluant actuellement en MotoGP arrivent en fin de contrat cette année. Le départ d'Álex Márquez a d'ores et déjà été confirmé, remplacé par Álex Rins, en provenance de Suzuki. Pol Espargaró ne fait pas de mystère non plus quant à son très probable départ, lui qui dit avoir signé un contrat de deux ans qui devrait bientôt être annoncé − selon toute vraisemblance avec KTM et Tech3 − et qui devrait être remplacé par Joan Mir.

Le constructeur japonais serait-il donc prêt à modifier plus encore son line-up et de ne conserver que Marc Márquez parmi les pilotes déjà connaisseurs de la RC213V ? En dépit du risque que cela pourrait représenter, Lucio Cecchinello se montre confiant quant à la capacité d'adaptation de nouvelles recrues à la Honda actuelle.

"Ce que l'on peut dire c'est que, par rapport au passé, notre Honda va vraiment dans une direction qui nécessite moins un style en V mais un style plus arrondi [dans les virages], comme avec les quatre cylindres en ligne. Si l'on prend par exemple Maverick Viñales, qui est d'abord passé par Suzuki et Yamaha, [qui connaît] ces caractéristiques, il lui a fallu un peu de temps avec le moteur V4 [de l'Aprilia] mais il a définitivement prouvé qu'il pouvait être rapide. On espère donc qu'Álex Rins fera de même."

L'arrivée d'Álex Rins, annoncée pendant la pause du mois de juillet, a fait suite à ce qu'Álex Márquez a décrit comme un manque de motivation de sa part mais aussi une volonté commune de changement, tant chez lui que chez Honda, alors que le constructeur traverse une passe particulièrement difficile depuis deux ans avec des résultats historiquement faibles.

"Nous sommes bien entendu contents. Álex est un pilote fort, il a terminé troisième du championnat en 2020. C'est un pilote très, très compétitif et, comme on l'a entendu, il a beaucoup d'expérience et de talent dans le développement de la moto, ce qui est très important pour nous", s'est félicité Lucio Cecchinello au sujet de son futur pilote. "Mais c'est l'avenir, et là nous sommes concentrés sur la deuxième partie de la saison pour faire de notre mieux avec Álex Márquez afin qu'il finisse sa période chez nous de la meilleure des façons."

Avec Charlotte Guerdoux