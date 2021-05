Nakagami fera la course avec le châssis Honda de 2020

Takaaki Nakagami a pris sa décision : après avoir réalisé des essais comparatifs vendredi, il a choisi de poursuivre le Grand Prix d'Espagne avec la version précédente du châssis de la RC213V. Il laisse pour le moment de côté le modèle 2021, bien que celui-ci lui apporte de meilleures sensations sur l'avant, ce qui était son but principal.

Ce choix a été fait vendredi soir, après une première journée que le pilote japonais et son équipe avaient décidé de dédier à cette comparaison, souhaitée après un début de championnat moins bon qu'espéré. En quête d'adhérence et de stabilité à l'arrière, Nakagami a trouvé les sensations qu'il recherchait.

"Je veux m'excuser parce qu'hier j'ai mentionné un vieux châssis mais en réalité ce n'est pas un vieux châssis mais la dernière évolution 2020 du châssis. Ça n'est donc pas correct de parler de vieux châssis. Quoi qu'il en soit on a décidé d'utiliser celui-là pour ce week-end, puis lundi nous aurons une journée de tests et on a déjà prévu d'essayer un châssis complètement nouveau", explique aujourd'hui le pilote LCR.

"La différence n'est pas énorme, mais je sens un grip arrière légèrement meilleur. Avec le châssis de 2021, ce qui est positif, c'est la maniabilité et les sensations sur l'avant, qui sont meilleures pour moi", souligne-t-il, assurant qu'il reviendra à cette spec dès lundi. "On n'a pas encore écarté le nouveau châssis, car ils ont tous les deux beaucoup de domaines positifs. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire des tests. On a besoin de temps pour développer la moto, donc j'ai vraiment hâte au test de lundi."

"Je peux dire que [mes sensations] sont comme celles de la fin de l’année dernière car c'est le même châssis. La performance moteur est meilleure que la saison dernière, mais ici à Jerez ça ne fait pas une énorme différence. Je me sens à l'aise sur la moto et j'ai confiance en moi, donc j'ai vraiment hâte d'être à la course de demain", affirme le pilote japonais, de retour aux avant-postes après trois premiers Grands Prix qui ne lui ont valu qu'un top 10 en course.

Sixième à l'issue de la première journée de ce week-end espagnol, il a dominé les EL3 ce matin, avant de se classer quatrième des EL4 avec un pneu arrière bien plus rodé que celui des pilotes qui l'ont devancé. De retour dans le top 5 des qualifications pour la première fois de l'année, il peine toutefois à évaluer son potentiel pour la course.

"C'est difficile de dire à quelle position je peux terminer parce que ça dépend aussi des autres pilotes. Les Yamaha ont l'air très fortes, Quartararo et aussi Morbidelli, alors c'est difficile de parler d'une position", observe-t-il. "Mais en EL4 on n'a pas monté de pneu neuf, on a gardé les medium usés avec lesquels on a commencé. À la fin, on avait 26 ou 27 tours dans le pneu [arrière], ce qui est plus que la course, et même dans mon dernier tour j'ai fait 1'38"1. J'arrivais à me maintenir en petits 1'38, ce qui est un bon rythme."

"On a encore besoin d'améliorer des détails, particulièrement au niveau de l'électronique, pour la fin de la course. C'est là que le grip arrière baisse fortement, et c'est assez difficile à contrôler avec l'accélérateur. On a donc besoin de préparer différentes cartographies pour la fin de la course. C'est tout, j'ai de bonnes sensations sur la moto et on a juste besoin de petites améliorations pour la traction."