Takaaki Nakagami joue sa dernière carte

Assen a probablement été le point le plus bas qu'ait connu Honda lors de cette saison. Lors de ce dernier Grand Prix précédant la pause du championnat MotoGP, trois RC213V étaient en piste, mais une seule aux mains d'un titulaire, Takaaki Nakagami. Joan Mir était remplacé par Iker Lecuona et Álex Rins par Stefan Bradl, tandis que Marc Márquez était absent le dimanche, sans suppléant alors qu'il avait renoncé en cours de week-end.

C'est là pourtant que Nakagami a obtenu son meilleur résultat de la saison en terminant huitième de la course du dimanche, malgré une pénalité long-lap. Ses trois acolytes habituels ont tous multiplié les chutes et les blessures au mois de juin, alors que trois Grands Prix se succédaient sans pause.

Son coéquipier Álex Rins s'est cassé la jambe au Mugello et a depuis subi deux opérations. Du côté de Repsol Honda, Joan Mir s'est blessé à la main lors de cette même épreuve italienne et il a disparu, sans que l'on sache vraiment ce qu'il en est de sa blessure et quand on peut espérer le revoir sur sa moto.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a bien sûr été le cas de Marc Márquez. Tombé cinq fois au Sachsenring, une semaine après la manche du Mugello, il a décidé de ne pas prendre part à la course principale puis il a également renoncé à la dernière journée du GP des Pays-Bas, une semaine plus tard, après un nouvel accident ayant aggravé une fêlure aux côtes.

Vu le contexte, la huitième place de Nakagami dans la Cathédrale néerlandaise peut être perçue comme un élément jouant en sa faveur, lui dont l'avenir a semblé ne tenir qu'à un fil ces derniers mois. Actuellement dans sa sixième saison dans la catégorie, le pilote LCR Honda occupe la 16e place du championnat avec seulement 34 points. Il n'a fait moins que lors de sa première saison en MotoGP, en 2018, et a également affiché le même score après huit épreuves en 2021, mais avec des week-ends mettant à l'époque moins de points en jeu.

Takaaki Nakagami tient bon et semble convaincre Honda par son professionnalisme

On a longtemps cru que 2022 serait la dernière saison de Takaaki Nakagami en MotoGP. Tout semblait l'indiquer, compte tenu de ses résultats qui stagnaient et de la progression d'Ai Ogura en Moto2, celui-ci s'étant battu pour le titre jusqu'à la dernière manche. Seulement, Ogura a refusé de passer dans la catégorie reine et cela a permis à son compatriote, désormais trentenaire, de prolonger son contrat avec la branche asiatique de Honda pour continuer à porter les couleurs d'Idemitsu en MotoGP.

Le même schéma risque de se répéter en vue de 2024, étant donné la pénurie actuelle de pilotes dans le giron Honda et le manque d'attrait d'une moto jugée "traître" par Márquez lui-même.

"C'est pour ça que je suis ici, pour pousser au maximum et essayer d'aider à développer la moto. La situation est très mauvaise, car Marc est blessé et Álex et Joan ne courent pas. C'est un moment très difficile, et je suis le seul [pilote] à ne pas être blessé", a déclaré Nakagami à Assen, lui qui a réussi à traverser la tempête tout au long de cette première partie de championnat malgré une petite blessure à la main, et qui a accepté ce rôle de soutien dans le clan Honda.

À Assen, par exemple, le Japonais s'est concentré sur des expérimentations électroniques, l'un des domaines dans lesquels Honda pense avoir le plus de marge de manœuvre pour améliorer la traction de la RC213V. Selon des sources au sein de la société basée à Tokyo, le professionnalisme de Nakagami dans ce travail est un élément clé qui pourrait jouer en sa faveur afin qu'il conserve son guidon. "Je ne donne pas tout ce que j'ai uniquement pour Honda, mais aussi pour moi-même. J'espère que Honda réalisera mon engagement", a souligné le pilote.