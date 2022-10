Nakagami à nouveau forfait pour la Malaisie

Charger le lecteur audio

Takaaki Nakagami sera contraint de manquer son troisième Grand Prix consécutif ce week-end. Il fera en effet l'impasse sur le GP de Malaisie en raison de ses blessures à la main, dont il n'est toujours pas pleinement remis.

Le Japonais n'envisageait certainement pas une fin de saison comme celle-ci, après avoir été reconduit pour l'an prochain par l'équipe LCR, et avait à cœur de briller lors des dernières courses pour contrebalancer une saison particulièrement compliquée pour lui et qui a risqué de lui faire perdre son guidon au profit de son jeune compatriote Ai Ogura.

Les choses ne se sont toutefois pas déroulées comme prévu, et la malchance s'est invitée à partir du GP d'Aragón où, fauché par un Marc Márquez en perdition à la suite de son accrochage avec Fabio Quartararo, il avait violemment chuté en plein milieu de la piste et s'était sévèrement blessé à la main droite.

Il avait ainsi perdu 20% des tendons de l'annulaire et 60% de ceux de l'auriculaire, et avait subi une opération au lendemain de la course. Déterminé à participer à son Grand Prix national quelques jours plus tard, il avait fait fi des douleurs et des saignements pour aller au bout, mais avait vu ses blessures s'aggraver, l'obligeant à déclarer forfait en Thaïlande.

Après avoir subi une opération de quatre heures, le Japonais est depuis resté au repos et a également dû manquer le GP d'Australie. Toujours en convalescence, il ne sera donc pas là non plus ce week-end en Malaisie.

"À la suite d'un autre contrôle médical effectué ce lundi, le pilote LCR Honda Idemitsu Nakagami a été avisé par les médecins de ne pas rouler à Sepang, afin que la blessure qu'il a contractée en Aragón en septembre continue son processus de guérison", a expliqué l'équipe dans un communiqué.

Nakagami sera à nouveau remplacé par Tetsuta Nagashima, pilote d'essais de Honda. Ce dernier participera à sa quatrième course consécutive puisqu'il a effectué une wild-card au Japon. S'il n'a pas terminé la course, il a ensuite conclu aux 22e et 19e rangs les Grands Prix de Thaïlande et d'Australie.