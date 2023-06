Nakagami, Oliveira et Fernández rassurés : pas de fracture après leur chute

Trois pilotes sont passés par le centre médical ce vendredi pendant la deuxième séance d'essais du Grand Prix d'Allemagne. Une séance marquée par deux drapeaux rouges, avec une première interruption dès les premières minutes à la suite d'une grosse chute de Takaaki Nakagami dans le fameux virage 11, l'un des rares droites de la piste du Sachsenring.

Le Japonais pense avoir été piégé par une température basse, après le passage de la pluie à la mi-journée. "C'était typique", explique-t-il. "On a décidé d'utiliser le pneu medium mais je pense que le soft aurait été la bonne décision pour ces conditions, d'autant que ça n'était pas totalement sec, il y avait vraiment beaucoup d'humidité sur la piste."

"Dans le tour précédant ma chute, ça avait été un peu délicat dans les virages 1 et 11, ceux sur la droite. Puis au tour suivant, même en allant lentement, j'ai perdu l'avant tout simplement. Je ne peux pas dire que ce soit à cause de la moto, c'est juste que le côté droit manquait un peu de température et j'ai simplement perdu l'avant", ajoute Nakagami, dont la moto a été passablement abîmée dans les graviers… "Le châssis était OK, c'est la bonne nouvelle !" sourit-il, alors qu'il utilisait le fameux châssis conçu par Kalex et qu'il devait comparer aujourd'hui avec sa moto standard.

Plus que l'état de sa moto, c'est sa main droite qui a inquiété le pilote LCR. "La saison dernière, j'ai été opéré deux fois sur le quatrième et le cinquième doigts", rappelle-t-il, ayant manqué une partie de la fin de la saison dernière à cause de graves séquelles sur cette main. "Malheureusement, quand j'ai perdu l'avant au virage 11, ma main est restée sous le guidon. Il y a eu un gros impact et j'ai eu une grosse douleur sur le moment."

"Je vais bien. Je ne suis pas à 100%, mais on a fait des radios et il n'y a aucune fracture donc c'est une très bonne nouvelle", ajoute-t-il. "De l'extérieur, ça semble OK. Il y a une petite inflammation à l'intérieur, au niveau du cinquième doigt. Il faut que je fasse très attention parce que je ne veux pas que ça empire et que je me blesse. […] Je vais essayer de me remettre rapidement et d'être prêt pour les séances, mais ça dépendra comment je me sens demain matin."

Miguel Oliveira après sa chute

Miguel Oliveira fait preuve, lui aussi, de la plus grande prudence, alors qu'une fracture de la clavicule l'a éloigné des pistes pendant un mois et demi. De retour la semaine lors du GP d'Italie, il a échappé de peu à de nouvelles blessures au Mugello, et s'est à nouveau fait une grosse chaleur ce vendredi en tombant à un quart d'heure de la fin de la séance.

"J'ai eu une petite chute, j'ai perdu l'avant au virage 10", raconte le pilote portugais, "mais en arrivant dans le gravier, j'ai heurté assez fort mon épaule et j'ai immédiatement ressenti une douleur intense. J'ai donc décidé d'aller directement contrôler ça pour voir s'il y avait quoi que ce soit que je pouvais endommager plus en pilotant."

Les conclusions sont rassurantes et Oliveira pourra donc reprendre son week-end demain, même si cela lui a coûté un temps de piste précieux et l'a fait rétrograder au classement après une bonne entame de séance.

Chez RNF, on pousse un grand ouf de soulagement, d'autant que Raúl Fernández a lui aussi fait partie des accidentés du jour. L'image de l'Espagnol arrêté au beau milieu de la piste était impressionnante, alors qu'il venait de dévaler la descente suivant, toujours, le virage 11.

"J'ai glissé au sol sur la plus longue ligne droite qu'il y ait ici. Ça n'était pas très marrant !" souffle l'Espagnol, qui a fini par se relever avec, de toute évidence, une grosse douleur à la main droite. Les examens passés au centre médical dans la foulée n'ont révélé aucune blessure notable et sa main va "plus ou moins" bien, assure-t-il, plus agacé de s'être fait piéger qu'inquiet pour sa condition.

"Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pendant ma chute. J'ai fait exactement la même chose [que d'habitude]. J'ai juste touché la ligne et je suis directement tombé", explique-t-il. "Le guidon était pratiquement droit, mais pouf ! Je suis tombé. C'était peut-être à cause de la pluie, c'est même sûr."

Au total, onze pilotes MotoGP sont tombés pendant cette journée. L'accident le plus impressionnant aura été sans conteste l'accrochage entre Marc Márquez et Johann Zarco, à l'origine du deuxième drapeau rouge à la fin de la seconde séance. Aucun d'eux ne s'est blessé et les deux pilotes se rejettent la faute.

Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 1 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 2 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 3 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 4 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 5 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 6 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 7 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 8 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 9 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 10 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 11 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 12 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 13 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 14 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, équipe LCR Honda 15 / 15 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images