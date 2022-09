Nakagami à nouveau opéré, Nagashima le remplace

Charger le lecteur audio

La nouvelle était attendue après la souffrance dans laquelle il a disputé le Grand Prix du Japon le week-end dernier : Takaaki Nakagami est forfait pour la prochaine manche, qui se tiendra cette semaine en Thaïlande.

Le pilote LCR doit en effet subir une nouvelle intervention chirurgicale après celle réalisée le 19 septembre. Victime d'un accrochage avec Marc Márquez dans le premier tour du Grand Prix d'Aragón, il souffrait des tendons de l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite, qu'il a expliqué avoir perdus à hauteur de 20% et 60% respectivement.

Soigné par le Dr Mir, à Barcelone, le pilote japonais avait ensuite reçu le feu vert des médecins du championnat pour prendre part à son épreuve nationale, qui faisait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. De jour en jour, il a été autorisé à poursuivre son effort, néanmoins il n'a pas caché les douleurs ressenties, ainsi qu'un certain manque de sensibilité dans les gros freinages de la piste de Motegi.

Il a malgré tout été au bout du week-end et a réussi à voir l'arrivée de la course. Dimanche après-midi, alors qu'il admettait qu'il n'aurait pas pris part au Grand Prix s'il ne s'était agi de son épreuve maison, il indiquait que cet effort avait aggravé sa blessure et se montrait pessimiste quant à ses chances d'être en piste à Buriram dès le week-end prochain.

Aujourd'hui, le team LCR indique qu'un scanner réalisé mardi matin auprès d'un spécialiste au Japon a révélé une déchirure du tendon de l'auriculaire. Le pilote doit subir une nouvelle opération vendredi et espère faire son retour au GP d'Australie, dans un peu plus de deux semaines.

Takaaki Nakagami sera donc remplacé par Tetsuta Nagashima, qui a pris part à son premier Grand Prix dans la catégorie MotoGP à Motegi, en tant que wild-card pour Honda. "Tout d'abord, je souhaite le meilleur à Taka et j'espère qu'il va pouvoir revenir dès que possible. Je vais essayer de faire de mon mieux à sa place pour le team LCR Honda Idemitsu et je vais essayer d'apprécier la course", déclare Nagashima. "Je suis impatient de participer à l'épreuve de ce week-end. Je me suis vraiment beaucoup amusé au GP du Japon, et j'ai beaucoup appris. Donc, ce week-end, je veux continuer comme ça parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre beaucoup sur la MotoGP."