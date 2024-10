Nakagami : "Je n'oublierai jamais ce dimanche"

Longtemps, le GP du Japon a été celui des célébrations et des annonces de contrat pour Takaaki Nakagami. Seul pilote japonais de la grille MotoGP depuis des années, le représentant emblématique du team LCR a beau ne jamais avoir vraiment joué les premiers rôles dans la catégorie, il a toujours été au cœur du déplacement de la grande caravane vers Motegi, qui plus est piste de son constructeur, Honda.

Cette année, ce rendez-vous s'annonçait à part et il l'a bel et bien été. Ayant récemment annoncé la fin de sa carrière de titulaire, Nakagami a fait le maximum pour profiter de chaque instant, y compris en course malgré une position le limitant, au mieux, à la lutte pour une poignée de points.

Vendredi, il est passé à deux doigts de la qualification en Q2 et, samedi, des qualifications manquées l'ont relégué en fond de grille. Dans la foulée, il a été poussé à la chute dans le sprint par un contact avec son coéquipier, Johann Zarco, qui l'a profondément déçu. Il s'est cependant très vite remobilisé avec pour objectif de clore sur une note positive avec la course principale.

"Je me donnerai à fond à chaque tour", avait-il promis après cette chute. "Je ne veux pas faire d'erreur stupide, mais je ne veux pas non plus préserver mon énergie ou juste penser à voir le drapeau à damier. Je veux me donner à fond, et si je tombe, je tombe, mais je ne veux pas en garder sous le coude."

Nakagami savait qu'il avait un coup à jouer et il a tenté le tout pour le tout en choisissant de monter un pneu arrière soft sur la grille, bien que celui-ci ait été jugé trop tendre pour tenir 24 tours. Et le pilote LCR a réussi son pari. Après avoir pris l'avantage sur Álex Rins et Luca Marini au départ, il a pu dépasser Raúl Fernández à l'entrée dans le dernier tiers de la course. Surtout, il a tenu bon avec son pneu tendre et a pu se montrer performant jusqu'au bout, pour terminer tout près du trio Miller-Zarco-Quartararo.



"La course a aussi été bonne, j'ai donné le meilleur de moi-même jusqu'au bout", a commenté Nakagami. "Si j'avais eu deux tours de plus, j'aurais peut-être pu rattraper ce groupe [devant moi]. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cette fin de course. Je me suis surpassé. J'attendais peut-être quelques bagarres pour les derniers tours mais, pour une raison quelconque, aujourd'hui Jack, Fabio et Zarco étaient en mode no stress, vraiment tranquilles, alors que d'habitude ils se battent. En tout cas, je suis vraiment fier de moi, ça a été une bonne course. Le pneu arrière tendre, c'était risqué, mais au final je pense l'avoir très bien géré."

"Je voulais prendre des risques. J'étais à l'arrière de la grille, 21e, et je n'avais rien à perdre. Je n'avais que deux cartes à jouer, le medium et le soft, et j'ai voulu le faire. Si jamais le pneu avait été complètement dégradé à la fin de la course et que j'avais perdu une position, ça aurait été OK [quand même]. Au final, c'était risqué mais ce choix de pneu a été la bonne décision. J'ai pu être régulier et, à la fin de la course, j'ai même pu reprendre une poignée de dixièmes. C'est comme ça que j'ai réussi à rattraper le groupe de devant. C'était bien, j'ai pris beaucoup de plaisir, en particulier dans la seconde partie de la course."



"Ça a été vraiment bien", a ajouté le Japonais en évoquant l'accueil que lui a réservé le public. "Je n'oublierai jamais ce dimanche, ça a été très émouvant. Après le drapeau à damier, le tour de décélération a été très beau. À chaque virage, j'ai vu tous les fans et je me suis dit que c'était peut-être mon dernier tour de décélération."

"Quand je suis rentré au stand j'ai vu tout mon team, tout le staff, et j'ai ressenti quelque chose de très émouvant. Oui, j'ai failli pleurer !", a admis pudiquement Nakagami. "Je suis fier de moi, j'ai à nouveau donné le meilleur de moi-même. C'est un dimanche très particulier pour moi."

Avec Luca Bartolomeo

