Nakagami proche de son contrat 2021 et d'une moto plus récente

Depuis l'absence de Marc Márquez, Repsol Honda est une équipe quelque peu perdue sans son leader. Le team d'usine survit actuellement et porte ses espoirs sur les progrès espérés rapides d'un Álex Márquez à qui sont donnés autant d'éléments que possible pour qu'il puisse parfaire son apprentissage et son ressenti de sa monture, tout en sachant qu'il est difficile d'en attendre beaucoup du débutant. Pour cela, l'Espagnol bénéficie bien entendu des données des pilotes LCR Honda.

Pour ne rien arranger, la situation chez LCR Honda ressemble à celle avec laquelle doit composer l'équipe d'usine dans le sens où peu de développement et de travail sur l'optimisation de la moto s'avèrent actuellement possibles : dans une forme physique cavalière depuis le début de la saison, Cal Crutchlow ne fait que se remettre et attend de retrouver une condition lui permettant de s'approcher du niveau pouvant être le sien. Passé sur la table d'opération juste avant Misano pour un traitement de son syndrome des loges, le Britannique est d'ores et déjà condamné à un mois de septembre difficile, au cours duquel s'enchaînent trois week-ends de course. Il a même dû déclarer forfait pour ce week-end après la première journée d'essais libres.

Les espoirs de l'équipe sont donc placés sur Takaaki Nakagami, solide en ce début d'année et toujours en quête d'un premier podium dans la discipline. Arrivé dans les points lors des cinq premières épreuves de la saison, le Japonais compte comme meilleur résultat 2020 une quatrième position acquise avec vista sur la seconde manche disputée à Jerez. Il a depuis régulièrement affiché un rythme très satisfaisant avec une machine datée d'un an de plus que celle de Crutchlow. Désormais, tous les indicateurs semblent au vert pour qu'il puisse disposer d'une moto aux spécifications 2020 comme les pilotes d'usine l'an prochain. Le #30 attend aussi tout simplement un contrat pour l'année prochaine, dont il ne dispose pas encore !

"Oui, c'est le plan", acquiesce sans détour Cecchinello lorsqu'il lui est demandé si un matériel plus récent sera proposé à Nakagami l'an prochain. "Nous discutons encore avec les sponsors et Honda mais je pense qu'il y aura des nouvelles positives à venir bientôt. Y compris au sujet de la moto, car il montre qu'il mérite une moto d'usine complète."

Nakagami occupe la sixième place du classement général provisoire à dix points de la troisième place de Jack Miller avant le Grand Prix de Saint-Marin.