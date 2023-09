Nakagami prolongé chez LCR Honda pour la saison 2024

Le plateau MotoGP se remplit peu à peu pour la saison prochaine. Après l'officialisation lundi du transfert de Franco Morbidelli, prêt à passer de Yamaha à Ducati, c'est aujourd'hui Takaaki Nakagami qui est confirmé à sa place.

Le pilote japonais restera au sein de l'équipe LCR Honda pour 2024. Âgé de 31 ans, il a déjà disputé six saisons à ce poste, avec le soutien financier de la marque Idemitsu, qui sponsorise l'une des deux RC213V de la formation dirigée par Lucio Cecchinello.

"Il fait partie des pilotes connaissant le mieux la Honda", souligne l'équipe à l'heure d'annoncer cette prolongation de contrat, "et étant donné son expérience, l'équipe et le HRC ont trouvé un accord avec Nakagami afin qu'il continue l'année prochaine à développer la moto et à se battre pour les positions qui comptent."

En l'occurrence, les positions pour lesquelles se bat Nakagami cette saison ne sont pas celles espérées, puisqu'il n'occupe que la 17e place du championnat dans une année qui se révèle particulièrement difficile pour son constructeur. Les difficultés sont d'autant plus perceptibles depuis la fin de la pause estivale puisqu'il n'a pu marquer qu'un point, son meilleur résultat de la saison étant pour le moment une huitième place à Assen.

Sa contribution au développement et aux essais de matériel devant être menés est en revanche notable et appréciée, ayant fait de lui un atout indéniable du programme Honda alors qu'il avait failli perdre sa place il y a un an au profit d'un de ses jeunes compatriotes, Ai Ogura.

"Je suis fier de pouvoir compter sur Nakagami pour une année de plus", commente Lucio Cecchinello, team principal. "C'est un pilote rapide qui peut obtenir de bons résultats et, avec le HRC, nous croyons qu'il faut continuer à pousser car c'est l'un des plus expérimentés sur cette moto. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes afin de nous battre pour les positions qu'il vise."

Takaaki Nakagami avec Lucio Cecchinello, team principal LCR Honda, et Tetsuhiro Kuwata, directeur du HRC

Vainqueur deux fois en Moto2, Takaaki Nakagami a toujours vu le podium lui échapper depuis son arrivée dans la catégorie MotoGP, malgré en particulier une pole position au MotorLand Aragón en 2020. Cette même année, il s'est classé dans le top 10 du championnat, son meilleur résultat à ce jour.

"J'ai le sentiment que LCR fait partie de ma famille et je suis bien sûr enthousiasmé de rester avec eux pour une saison de plus", déclare le pilote. "Je souhaite les remercier, ainsi que le HRC, pour cette opportunité. Je sais que nous nous entendons bien. Il faut maintenant travailler plus fort encore afin d'être prêts pour l'avenir."

Si tout se déroule tel que les accords le prévoient, le clan Honda est donc au complet pour la saison prochaine. Johann Zarco sait déjà qu'il doit intégrer le team de Lucio Cecchinello et donc faire équipe avec Takaaki Nakagami. Dans l'équipe officielle Repsol Honda, Marc Márquez et Joan Mir disposent tous deux d'un contrat couvrant 2024.

Ces certitudes ont toutefois tendance à vaciller dans le contexte actuel et Márquez lui-même a indiqué qu'il prendrait une décision "autour de l'Inde ou du Japon", les Grands Prix prévus cette semaine et la prochaine, quant au fait d'aller au bout de son contrat ou de le rompre. Si la seconde option devait finir par avoir sa préférence, on le retrouverait selon toute probabilité sur la Ducati du team Gresini Racing et une place inattendue serait à prendre chez Honda avec, qui sait, peut-être une opportunité de promotion pour Zarco... Mais cela fait encore beaucoup de "si" et le conditionnel reste de rigueur.