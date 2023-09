Nakagami réclame un "gros changement dans le système" Honda

Takaaki Nakagami veut plus que jamais faire entendre sa voix chez Honda. Désormais quasi certain de rempiler avec LCR aux côtés de Johann Zarco, le Japonais se tourne vers la saison 2024 et espère un réveil de la part de la marque. Même si celle-ci apporte régulièrement des nouveautés, à l'image du nouveau package aéro inspiré par les motos les plus performantes de la grille, leur efficacité est rarement confirmée en piste et selon Nakagami, ces pièces arrivent toujours trop tardivement pour réellement combler l'écart avec Ducati, KTM et Aprilia.

"On a perdu la voie, c'est une situation difficile donc on va essayer de l'améliorer le plus vite possible", a déclaré le pilote LCR. "J'espère qu'en 2024, on pourra faire de gros progrès et être performants. C'est l'objectif. Si on compare avec les constructeurs européens, les marques japonaises ont pris un retard assez important. Je ne sais pas pourquoi : il semble que Honda et Yamaha ont besoin de plus de temps pour changer des choses et avoir des nouveautés."

"Ça n'a pas débuté cette saison, c'est plus ancien. Il ne faut pas qu'on se précipite mais les pilotes veulent toujours de bonnes pièces et progresser. On a beaucoup de mal depuis 2022 et Honda travaille très dur, ils apportent beaucoup de pièces mais on a toujours les mêmes problèmes et on fait les mêmes commentaires. Il nous manque beaucoup de choses. Zarco va arriver et des choses vont changer. J'espère que ça aidera pour l'avenir."

Nakagami veut être impliqué dans le développement

Pour que l'arrivée de Johann Zarco chez LCR ait de véritables effets, il faudra que ses commentaires soient pris un compte alors qu'Álex Rins, qu'il va remplacer, s'est beaucoup plaint d'un manque de communication chez Honda. La marque a surtout attendu les commentaires de Marc Márquez par le passé mais Nakagami espère que l'équipe satellite jouera désormais un rôle plus important dans le développement.

"Il semble qu'aujourd'hui ils sont un peu concentrés sur l'équipe d'usine. [...] Je pousse le HRC à écouter plus mes commentaires et ceux de Zarco l'an prochain pour aider, qu'ils en profitent pour que le développement soit un peu plus rapide. Actuellement, en se concentrant sur l'équipe d'usine, ça prend plus de temps. Marc ne se sentait pas bien physiquement donc ça a pris plus de temps. J'espère un gros changement dans le système."

Nakagami a déjà remarqué une certaine évolution par rapport aux dernières années : "C'est bien, parce que je suis japonais et que la plupart des ingénieurs sont japonais. Je peux exprimer plus précisément les choses à chaque personne. Il semble qu'au sein du HRC, ils essaient de changer les gens et d'avoir plus d'informations venant [de la Formule 1]. C'est de plus en plus important. Ils ont le potentiel, des gens compétents au sein du HRC, donc j'espère qu'en assemblant tout, on sera plus rapides que les européens."

Takaaki Nakagami

"Ça s'améliore déjà cette année mais de notre côté, on en demande toujours plus", a ajouté Nakagami. "Je comprends que la priorité soit toujours l'équipe d'usine, naturellement. On ne peut pas changer ça, mais l'écart est assez significatif. Il faut le réduire pour peut-être aider le développement, c'est l'objectif. Je ne dis pas qu'il faut nous donner toutes les nouveautés, mais s'ils ont des pièces, c'est mieux de nous les faire tester et d'avoir nos commentaires."

En début d'année, Nakagami a profité des forfaits dans l'équipe officielle pour tester un nouveau châssis mais le changement de politique s'est surtout vu à Silverstone, quand il a reçu le nouveau carénage avant Márquez et Joan Mir : "J'étais surpris ! C'était la première fois que j'avais ce genre de choses. Ça montre qu'ils changent leur état d'esprit et leur approche. C'est déjà une étape importante. J'espère que ça va continuer comme ça, qu'ils vont demander les commentaires à plus de pilotes. C'est vraiment important de le faire en ce moment."

Interrogé sur le sujet, Marc Márquez a a accordé sa confiance à Honda quant aux procédures à suivre, sans réclamer que tout le poids repose sur ses épaules. "Ce n'est pas entre mes mains", a assuré l'octuple Champion du monde en conférence de presse. "Concernant Honda, je pense qu'ils s'intéressent à tous les pilotes, qu'ils écoutent tous les pilotes. Taka a testé beaucoup de nouveautés dans les dernières courses, avant moi. On verra à l'avenir mais je pense que c'est la bonne approche."