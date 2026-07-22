Nakagami de retour en tant que wild-card pour Honda

C'est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas forcément en plein cœur de la trêve du championnat et à plus de deux mois de l'échéance, mais Honda a annoncé que Takaaki Nakagami disputerait le GP du Japon, début octobre.

Un an après sa dernière apparition sur la grille, l'ancien pilote LCR, aujourd'hui pilote d'essais et de développement du HRC, fera donc son retour à la compétition en tant que wild-card.

Nakagami a mis fin à sa carrière de titulaire fin 2024, mais il a tout de même gardé un rôle central chez Honda en rejoignant le test team au Japon. La saison dernière, il a pris part à trois Grands Prix, avec à la clé notamment une sixième place au Mans où il courait en tant que wild-card. Il a ensuite été rappelé pour remplacer Luca Marini, blessé, au GP d'Italie, puis est redevenu wild-card au Japon à l'automne.

L'épreuve de Motegi, du 2 au 4 octobre prochains, marquera la première inscription de wild-card de Honda cette saison. Takaaki Nakagami n'a cependant pas chômé car il a dû prendre en charge le développement de la moto sur deux fronts : la RC213V actuelle, mais aussi la future RC214V de 850cc sur laquelle travaillait Aleix Espargaró.

Bientôt une nouvelle opération pour Espargaró

L'Espagnol a été lourdement blessé au mois d'avril, lors d'une chute survenue pendant un test qu'il réalisait à Sepang. Il s'est fracturé quatre vertèbres et a dû être opéré afin de stabiliser les fractures à l'aide de plaques métalliques.

Cela a bouleversé les plans du constructeur, qui ne pouvait mettre sur pause le développement de la moto conçue autour du règlement 2027, celle qui sera entre autres confiée à Fabio Quartararo. Nakagami s'est donc dédoublé, pendant qu'Espargaró a pris le temps de se soigner.

Aleix Espargaró bientôt apte à reprendre les tests ? Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Espargaró a repris l'entraînement et il partage régulièrement des images de ses sessions de vélo sur ses réseaux sociaux. Néanmoins, il n'est toujours pas apte à remonter à moto. D'après les informations de Motorsport.com, l'Espagnol attend que ses vertèbres soient complètement consolidées pour se faire opérer une nouvelle fois, cette fois afin de retirer les plaques. Cela devrait avoir lieu fin août.

Après être redescendue dans la catégorie D des concessions, Honda pourrait effectuer des tests privés avec ses pilotes titulaires durant cette seconde partie de saison. Cependant, ni Joan Mir ni Luca Marini ne restera dans le groupe l'année prochaine, et Johann Zarco est actuellement convalescent, ne laissant que le rookie Diogo Moreira comme option parmi les pilotes de course.

Honda a déjà fait savoir à Espargaró qu'elle comptait sur lui pour la fin de la saison. Le championnat s'achèvera le 30 novembre avec le GP de Valence, suivi deux jours plus tard par le premier test officiel entièrement centré sur les motos de 2027. L'espoir est donc qu'Espargaró puisse reprendre le développement du nouveau prototype avant cette date, afin de préparer au mieux les débuts de Quartararo sur la moto.

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